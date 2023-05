Nell’universo si è verificato un fenomeno incredibile, un pianeta è stato inghiottito da una stella! (video)

Quest’ultimo aveva già rilevato le premesse e le conseguenze di tale evento. afferma Kechalai D, borsista post-dottorato presso il Kavli Institute del MIT e primo autore di uno studio pubblicato mercoledì sulla rivista Nature.

A proposito, questo è ciò che attende la Terra, ma tra circa 5 miliardi di anni, quando il Sole si avvicina alla fine della sua esistenza come nana gialla, si gonfierà in una gigante rossa. Nella migliore delle ipotesi, le sue dimensioni e la sua temperatura trasformerebbero il pianeta blu in una grande roccia fusa. Nel peggiore dei casi, scomparirà con il suo corpo e starà bene.