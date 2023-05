Que Choisir chiede all’Unione europea di essere più urgente

organizzazione cosa scegliere È stato richiesto da molte controparti europee Unione Europea temperare le sue ambizioni in termini di impegno transfrontaliero dati sanitari. Le associazioni si preoccupano di rispettare la privacy in un tale progetto.

Una proposta legislativa europea prevede la creazione di uno “Spazio europeo dei dati salute permettendo a ciascuno europeo con cui condividere i propri dati medici coloro che si occupano delle sue cure in tutta l’Unione Europea. Questa ambizione preoccupa Que Choisir e altre sette organizzazioni membri dell’Ufficio europeo delle associazioni dei consumatori (Beuc).

E’ richiesto il consenso espresso

“Sebbene l’utilità di un tale dispositivo sia del tutto comprensibile, non dovrebbe nascondere i rischi della condivisione di dati sensibili”, considera i collegamenti. Alla luce di questi pericoli, è essenziale che gli europei diano il loro “consenso espresso”. Le associazioni considerano la proposta legislativa “troppo indulgente” perché il consenso è insito in essa: un consumatore può opporsi alla condivisione transfrontaliera dei propri dati… se seleziona la casella giusta.

Secondo le organizzazioni, la legislazione dovrebbe anche essere più restrittiva sulla condivisione dei dati con terze parti che non lo sono badante, comprese le società private. Infine, Beuc ritiene che la legislazione dovrebbe escludere dall’ambito dei dati condivisibili qualsiasi informazione genetica o dati generati da applicazioni digitali per il benessere e la salute.

Lo spazio esiste già in Francia

La Francia ha già creato a livello nazionale uno “spazio della mia salute”, una cassaforte digitale per ogni paziente che conserva automaticamente i documenti sanitari a lui relativi. Oggi ci sono principalmente risultati di laboratorio medico, ma a lungo termine conterrà rapporti di ospedalizzazione, prescrizioni del tuo medico di famiglia, ecc.

Il paziente decide esplicitamente se aprire o meno la sua cassaforte per i suoi caregiver, e solo per loro, e può decidere di bloccare l’accesso a questo o quel documento. Tutti gli assicurati francesi godono di una cassaforte di questo tipo, tranne quelli (circa il 5%) che sono ufficialmente contrari. Attualmente, solo 8,4 milioni di loro hanno effettuato il processo online per accedervi e utilizzarlo.

