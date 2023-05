La Legion d’Onore è stata assegnata a Jean-Claude Kneipp, ex direttore degli Ospedali di Sargeomaine

Da Pontarlier al Territoire de Belfort, passando per Thann Cernay, Haguenau, Langres, poi Sarreguemines, dove Jean-Claude Kneib gestisce ospedali da 13 anni. “Ogni cambio di lavoro è stato come una nuova vita per me, un nuovo inizio”, dice.

La sua carriera è stata tracciata e onorata dal Ministro della Salute, François Braun, che gli ha conferito il distintivo di Cavaliere dell’Ordine Nazionale della Legion d’Onore, nella Prefettura di Metz.