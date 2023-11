Centro ospedaliero universitario Al-Ma’rouf (CHU), Moroni. In costruzione dal 2019, l’apertura è prevista per il 2024. © -Mahmoud Al-Masidi

Dopo aver seguito la costa per alcune decine di chilometri provenendo da l’aeroporto E quando il primo riesce a indovinare la fertilità delle piante Periferia Per Moroni una forma indistinta oscura la consueta linea dell’orizzonte, come se fosse cupa da Uscirebbe all’improvviso dal cuore della capitale delle Comore.

In mezzo alle case Il bus Ciò che distingue la città è un edificio dalle proporzioni stravaganti: futuro Il Centro ospedaliero universitario Al Ma’rouf (CHU) è in costruzione dal 2019 e le sue porte sono aperte Egli dovrebbe Aperto nel 2024.

Ridurre le evacuazioni mediche

L’edificio più grande mai costruito Comore, Dotato dei primi ascensori del Paese, sostituirà successivamente il centro ospedaliero Nazionale (CHN) omonimo, è stato inaugurato nel 1954 e fa parte dell’antico ali Al-Mutaib resterà per costituire il grande polo del futuro salute Subordinare