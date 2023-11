Ci sarà un terzo volo prima di Natale?

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Astronave: il sogno marziano di SpaceX In questo video, SpaceX presenta Starship, un veicolo di trasporto spaziale che Elon…

Solo pochi giorni dopo il secondo viaggio AstronaveAstronave, Elon MuskElon Musk Si è già parlato della possibilità di un terzo viaggio entro la fine dell’anno. Questo annuncio non ci sorprende, perché qualche settimana fa, SpaceXSpaceX In precedenza ho menzionato la preparazione per due voli della Starship entro la fine dell’anno.

Secondo volo della navicella spaziale: passo da gigante per SpaceX nonostante le esplosioni

Tuttavia, anche se il terzo veicolo spaziale sarà probabilmente pronto per il lancio prima di Natale, non è chiaro se SpaceX otterrà rapidamente una licenza di volo dalla Federal Aviation Administration (FAA).Amministrazione federale dell’aviazione), che ha già avviato le indagini sulla traiettoria del secondo volo.

Il ritorno in volo della navicella spaziale dipende dalla Federal Aviation Administration

Il secondo volo è stato sicuramente molto migliore del primo, nonostante i danni subiti da entrambi durante il volo LanciatoriLanciatori Giganti. Va comunque precisato che durante il secondo lancio la rampa di lancio non è stata danneggiata come accaduto nel primo tentativo, che ha portato alla formazione di un cratere profondo circa sette metri provocato dai getti dei motori e ha causato gravi danni alla tavola di lancio. . Mentre aspettiamo di scoprire quando la Starship sarà autorizzata a volare di nuovo, i team di SpaceX a Boca Chica, mentre parliamo, si stanno preparando ad assemblare una terza Starship, che potrebbe essere pronta tra due o tre settimane.