Nel Regno Unito, la salute della principessa Kate e di Carlo III preoccupa gli inglesi: “Un'operazione piuttosto grave”

Mercoledì, nello spazio di 90 minuti, la principessa Kate del Galles e il re Carlo III hanno fatto inorridire molti britannici e seguaci della famiglia reale.

Tutto è iniziato con la pubblicazione di un comunicato stampa da Kensington Palace, la residenza del figlio maggiore del re, William: “Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata in una clinica londinese per un intervento chirurgico addominale elettivo. L'operazione ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni prima di tornare a casa Continuare il periodo di recupero.” Così lei “Le attività pubbliche non dovrebbero riprendere prima di Pasqua“, ovvero il 31 marzo, mentre suo marito cancellava il suo calendario per aiutarla.

Il testo specifica che il paziente desidera “Le sue informazioni mediche personali devono rimanere private”.. Pertanto, non continuerà fino a quando“Nuove informazioni importanti” Si presenteranno.

I social media sono esplosi rapidamente. È davvero raro che la famiglia reale descriva in modo così dettagliato le cure mediche di un membro. Anche se l'operazione era pianificata e quindi non sembra rappresentare una particolare emergenza quotidiana volte Osserva che”Il fatto che la principessa del Galles sia rimasta in ospedale per quasi due settimane indica che si tratta di un'operazione molto seria, soprattutto per una donna giovane e sana.. Per rassicurare i cittadini preoccupati per le sue condizioni di salute, il palazzo ha annunciato ufficiosamente che l'operazione non era correlata al cancro.

Personalità popolare

Negli ultimi due anni, Kate è già diventata una delle preferite della famiglia reale. Se per un certo periodo gli inglesi preferirono la duchessa di Sussex, conosciuta con il suo nome, Meghan, poi i disordini causati dall'americana e da suo marito, il principe Harry, le fecero perdere gran parte del suo sostegno. Oggi, secondo YouGov, non piace al 46% dei britannici e solo il 26% ha un'immagine positiva di lei. Kate, invece, è apprezzata dal 63% degli intervistati e solo il 13% la vede male. Il risultato di una comunicazione capillare. È interessata a indossare abiti di marca tradizionali, partecipa a molte operazioni di beneficenza ed esce regolarmente con i suoi figli. Lei “Ama l'allenamento con i pesi e la corsa“Si allena anche con un personal trainer volte. Un'immagine ideale di una donna moderna e modesta per il futuro re.

Un'ora e mezza dopo questo annuncio, Buckingham Palace ha rivelato che il re Carlo III verrà sottoposto a un intervento chirurgico la prossima settimana.dell'ingrossamento della prostata. “È in buone condizioni.”“benigno”, secondo il comunicato stampa. La comparsa di diverse telecamere davanti al Palazzo Reale di Londra, dopo che altre erano state installate davanti alla clinica privata dove è ricoverata la Principessa del Galles, rappresenta tuttavia la preoccupazione dei media e degli inglesi: non esiste un'operazione veramente benigna all'età di 75 anni. La possibilità della sua scomparsa si era ormai insinuata nella mente di tutti. In un momento in cui il Regno Unito sta attraversando una profonda crisi politica, con il Partito conservatore al potere che si sta disintegrando e sostenuto solo dal 20% della popolazione, secondo un sondaggio YouGov pubblicato giovedì, nessuno vuole un simile risultato.