Sorprendentemente, Fabien Le Castel ritorna questa sera in “Le Grand Cactus”: “Sapevo fin dall'inizio che la porta non era chiusa!”

Fabien Le Castel tornerà questa sera nel Grand Cactus di Jerome de Varzi? “Sì, un piccolo spezzone di una canzone con l'ospite.”Risponde l'imitatore che ha annunciato la sua partenza dalla band Warzée e dalla radio Vivacité lo scorso ottobre, dopo l'arrivo di un altro imitatore in particolare (Antoine Duno). “Non c’è animosità tra me, Jerome e la squadraCe lo ricorda Fabian Le Castel. Jerome mi ha regalato una grande prestazione con Helmut Luti (Il modo minerale, NdlR.), stIl giorno in cui ero libero (Questo giovedì è stato registrato mercoledì, ndr.) E così ho accettato! Forse ci sono altre possibilità!”

E continua il comico, che presto aprirà un nuovo comedy club vicino a Tournai (dopo l'Horlo Comedy Club di Mouscron). “E faccio quello che amo fare: eventi, canto e musica rock per di più, e per di più con una personalità speciale. A livello tecnico non mi trovavo più lì, ma quando ha dato ottimi suggerimenti ho accettato. Ed è bello vedere che Jerome sta ancora cercando di realizzare qualcosa che desidero. Si prende cura di me e di ciò che posso portare allo show di tanto in tanto. Prima di aggiungere:Sapevo fin dall'inizio che la porta non era chiusa!

E alla conclusione. “A volte cerco semplicemente di suggerire cose che possono essere una risorsa per lo spettacolo invece di essere lì metodicamente e fare cose che non mi piacciono così tanto! Faccio questo lavoro per passione e voglio fare ciò che mi motiva davvero. “Non è una questione di scelta, si tratta anche di essere onesti con il pubblico.”

