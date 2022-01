Negli Stati Uniti un cane poliziotto porta dal padrone ferito

L’impresa del cane di martedì è stata salutata negli Stati Uniti come “Lacey, cane fedele“: La polizia ha portato sulla scena in cui il suo padrone è stato ferito e soffriva di ipotermia.

Tinsley, un pastore tedesco di un anno, è rotolato su un’autostrada al confine tra New Hampshire e Vermont (nord-est degli Stati Uniti) lunedì sera, spingendo gli automobilisti a chiamare le forze dell’ordine.

Quando la polizia ha individuato l’animale e ha tentato di catturarlo, Tinsley ha continuato la sua marcia e li ha portati nel Vermont, dove la barriera di sicurezza è stata violata da un camioncino gravemente danneggiato.

Divenne presto chiaro che Tinsley aveva condotto (la polizia) sul luogo dell’incidente e sui feriti

Il padrone del cane e un’altra persona sono stati sbalzati fuori dall’auto ed erano in ipotermia.

“Divenne presto chiaro che Tinsley aveva condotto (la polizia) sul luogo dell’incidente e sui feritiLo ha detto la polizia del New Hampshire.

“Potevano immaginare che la femmina stesse cercando di mostrare loro qualcosa perché continuava a scappare da loro, ma non è scappata del tutto.‘”, ha detto l’agente di polizia Daniel Baldassar al canale locale WCVB.

“Piccolo angelo custode”

Mentre i soccorsi prestavano i primi soccorsi al cane ferito”Si sedette in silenzio e dolcemente accanto al suo proprietarioHa detto il capitano dei vigili del fuoco di Hartford Jack Hedges.

Il proprietario dell’animale, Cam Laundry, che non è stato gravemente ferito, ha confermato che Tinsley avrebbe ricevuto il giocattolo come ricompensa per la sua intelligenza e dedizione.

“È il mio piccolo angelo custode“Vivo”.È incredibile che abbia avuto questo tipo di intelligenza per fare quello che ha fatto“.