In caso di mancanza di gas questo inverno in Belgio, ecco i primi posti in cui dovresti subire un’interruzione

Un nuovo gabinetto vincolato (Cairn) si riunisce questa sera per discutere nuove misure per aiutare a far fronte ai prezzi dell’energia. Se il paese rimane senza benzina questo inverno, ci sarà un piano di emergenza aggiornato dai nostri colleghi di Le Soir.

Le aziende e i dipartimenti rimangono i primi a essere interessati da eventuali restrizioni. Infatti, se ieri ci fosse carenza di gas: piccole, medie e grandi imprese, scuole, amministrazioni e luoghi della cultura sarebbero i primi a subire i tagli. Non individui.

Attese attive per il discorso sullo stato dell’Unione di Ursula von der Leyen

Un altro appuntamento importante oggi: al Parlamento europeo. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, pronuncia il suo discorso sullo stato dell’Unione. Dovrebbe cogliere l’occasione per presentare le misure di emergenza proposte dalla Commissione per arginare l’aumento dei prezzi. La proposta che i ministri europei dell’Energia hanno chiesto di elaborare il prima possibile. La scorsa settimana, la signora von der Leyen ha rivelato ai 27 le principali linee di misure di emergenza che deve migliorare in vista della convocazione di una nuova riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dell’Energia, il 30 settembre. Questo deve passare attraverso una riduzione della domanda di energia elettrica, con obiettivi vincolanti per le ore di punta, per avere un impatto positivo sui prezzi.