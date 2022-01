Dopo essere caduto in montagna, salva un cane errante sdraiandosi su di esso per tenerlo al caldo

Non diremmo che il cane è il migliore amico dell’uomo? Ecco una storia che colpirà molte persone: dopo una caduta di 150 metri nella montagna croata, un cane ha salvato un uomo. Quest’ultimo è stato posizionato sopra per 13 ore per riscaldarlo.

La storia si svolge lo scorso fine settimana quando tre escursionisti hanno deciso di avventurarsi tra le montagne croate. Il gruppo è accompagnato anche da un cane North di otto mesi. Con la sua folta pelliccia e la sua resistenza, questo Alaskan Malamute è molto a suo agio.

Tuttavia, l’escursione non è andata come previsto. Quando i tre compagni iniziarono la loro discesa lungo un pendio di ghiaccio, Grga Brkic e il cane North scivolarono. L’uomo e il cane sono caduti per 150 metri nella catena montuosa del Velebit vicino alla costa adriatica.

I soccorritori sono stati prontamente allertati. Ma con la neve, il ghiaccio e gli alberi dilaniati dalle frane, l’uomo e il cane non erano facili da raggiungere. È così che istintivamente il Nord si è adagiato su Grga, fino all’arrivo dei soccorsi.

L’amicizia e l’amore tra un uomo e un cane non conoscono limiti

Per 13 ore il cane ha riscaldato l’uomo ferito… salvandogli così la vita. “Il Nord si è acceso (la vittima) e l’ha riscaldato, spiega il Servizio croato di soccorso alpino (HGSS).Da questo esempio possiamo imparare tutti a prenderci cura gli uni degli altri“.

“L’amicizia e l’amore tra un uomo e un cane non conoscono limiti“”, aggiunge HGSS su Facebook. Nella foto pubblicata dai soccorritori, vediamo il cane sdraiato su una palla sulla vittima sdraiata su una barella.