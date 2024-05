MyFree abbina i tuoi account in un’unica app

L’operatore gratuito è sempre pronto a semplificare la vita dei propri clienti. Attualmente unisce i suoi account Freebox e Free Mobile in un’unica app, MyFree, per gestirli sulla stessa piattaforma!

Offrendo piani di telefonia mobile e box internet, Free mette da sempre a disposizione dei propri clienti due spazi per gestire i propri abbonamenti. Il primo fornisce l’accesso alla gestione del conto, il secondo riguarda le formule. Oggi questa era è finita, poiché è previsto che vengano combinati in un’unica applicazione. Un modo più veloce ed efficace che ti aiuterà a gestire meglio i tuoi account!

MyFree, un’applicazione per semplificarti la vita!

Gli abbonati a Freebox e Free Mobile, da tempo, devono scoprire e gestire i propri account destreggiandosi tra due piattaforme. Infatti, per accedere alla gestione dei tuoi fondi, dovevi recarti su FAI Free. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il secondo ti permette di conoscere i tuoi dati mobili, l’offerta, ecc. D’altra parte, questo non era molto pratico. Ecco perché l’operatore ha deciso di risolvere questo problema unendo i due.

Come capirai, l’ISP ha reso le cose più semplici raggruppando questi due servizi nella stessa app: MyFree. Quest’ultimo ti consente di accedere al tuo account Internet. Una volta lì, sezione Area abbonati di telefonia mobile sarà mostrato. “Con un solo clic puoi accedere a diverse funzionalità chiave che ti consentono di gestire il tuo account in modo indipendente“, ha spiegato la società in un comunicato stampa.

Una novità che vi farà piacere!

Ramo dell’Iliadeil gruppo francese delle telecomunicazioni, ne annuncia una riforma globale Spazio abbonati. Inoltre, la home page dell’app ora include due nuove opzioni. Ciò ti consente di connetterti al tuo spazio box, al tuo spazio mobile o a entrambi contemporaneamente.

Diviso in tre sezioni, troverai la sezione Home, Il mio account e Impostazioni. Innanzitutto, sarai in grado di vedere la tua ultima fattura e l’utilizzo dei dati modificato. Puoi anche scaricare le ultime dodici fatture del tuo abbonamento.

Quanto a ” Aritmetica», Questa sezione ti permetterà di gestire le tue lineeRiconnetti Freebox, crea un nuovo abbonamento o modifica l’abbonamento. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questa piattaforma non è nuova. Questo è in realtà un aggiornamento a Area iscritti a Freebox.

Per beneficiarne non devi fare altro che recarti suApp Store o Google Play Store. Da lì, aggiorna semplicemente la tua app esistente.