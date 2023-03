Muriel Rubin ha risposto per la prima volta alla telecamera: “Spero che la giustizia faccia la cosa giusta…” (VIDEO)

Muriel Rubin ha finalmente risposto al caso di Palmade, più di un mese dopo il comico incidente della sua amica. L’attrice lo ha fatto davanti alle telecamere di BFMTV questo lunedì sera in un teatro parigino.

Per Sudinfo

Secondo BFMTV, Muriel Robin avrebbe dovuto ricevere un premio in un teatro parigino lunedì sera. Un’occasione per il team di BFMTV per interrogarlo sul “caso Palmade” che dal 10 febbraio sta scuotendo la Francia.

di video

Penso principalmente alle vittime che sono in ospedale. Spero che la giustizia faccia quello che serve… per ammorbidire, ma non può essere mitigato, penso alle vittime, come ho detto”, ha rilasciato l’attrice e comica.

“Se mi vedi, va bene. Non è stato così di recente. Diverse fonti hanno affermato di essere state profondamente colpite da questa tragica notizia.

Il 10 febbraio, su una strada dipartimentale a Seine-et-Marne, in Francia, Pierre Palmed era alla guida di un’auto che si è scontrata con un veicolo in arrivo. Oltre all’attore, l’incidente ha lasciato tre feriti gravi: un uomo di 38 anni, il figlio di sei anni e la cognata di 27 anni, che hanno perso il bambino che aspettava dopo un incidente collisione.

In custodia di polizia, Pierre Palmed, afflitto da decenni da problemi di tossicodipendenza, ammette di aver fatto uso di cocaina e droghe sintetiche prima di mettersi al volante. È stato incriminato per omicidio e lesioni involontarie da parte di un autista che ha fatto uso di droghe in una battuta d’arresto legale.

L’artista è stato posto in custodia cautelare il 27 febbraio, ma non è entrato fisicamente in prigione, dopo essere stato rinchiuso nel letto d’ospedale in cui era in cura.

Martedì scorso, la camera investigativa della Corte d’appello di Parigi ha confermato il suo rilascio sotto controllo giudiziario. L’attore 54enne non può lasciare l’ospedale dove si trova.





Leggi anche

Carta igienica, assorbenti e libido…: Helena (“Koh-Lanta”) risponde alle domande più intime dei netizen (VIDEO)

televisione



‘Può essere fragile’, ‘Con Julia ci sono scontri’: Thomas Soto assente a ‘Telematine’ per tensioni con Giulia Vignali? Lascerà lo spettacolo?

televisione



Pierre infastidisce la commessa in Sposati a prima vista: fa caldo in negozio? dice Pietro!

televisione



‘Ti amo e la nostra famiglia’: ARMA, Bruce Willis festeggia il compleanno con l’ex moglie Demi Moore, che gli manda un messaggio dolcissimo (VIDEO)

la gente



Sophie Biendeville: “Se voglio mangiare bene, vado a casa degli altri!”

Stasera in televisione



“Non comunichiamo più così tanto, siamo tutti dalla nostra parte”: Goran rimane ottimista nonostante la distanza di Liz in “Sposati a prima vista”

televisione



Vedi tutte le novità





Leggi la rivista



Registrati



Registrati



più letto





Carta igienica, assorbenti e libido…: Helena (“Koh-Lanta”) risponde alle domande più intime dei netizen (VIDEO) televisione



“Non comunichiamo più così tanto, siamo tutti dalla nostra parte”: Goran rimane ottimista nonostante la distanza di Liz in “Sposati a prima vista” televisione



‘Ti amo e la nostra famiglia’: ARMA, Bruce Willis festeggia il compleanno con l’ex moglie Demi Moore, che gli manda un messaggio dolcissimo (VIDEO) la gente



HPI: Audrey Floro e il cast alzano il velo nella terza stagione serie