Il wrestler che si è avvicinato alla WWE: AEW non la lascia andare!

Come vi abbiamo rivelato tramite Fightful, la WWE ha contattato un wrestler con contratto di All Elite Wrestling e ha spiegato che era molto contento di Tony Khan e non voleva andarsene. Questa voce è arrivata alle orecchie di AEW che non ha intenzione di lasciare che la concorrenza faccia quello che vuole.

Ore prima della trasmissione in diretta di Dynamite, Tony Khan ha tenuto un incontro con il talento AEW per chiarire diversi problemi ed è tornato alle voci secondo cui la WWE aveva contattato un talento AEW. Secondo Fightful e PWInsider.

Durante questo incontro, Tony Khan ha rivelato l’invio di Mega Parekh, direttore degli affari legali di AEW Un’e-mail a Nick Kahn e Stephanie McMahon avvertendoli di non “cercare di corrompere” All Elite Wrestling.

Queste due fonti statunitensi notano anche che Tony Khan era “infuocato” durante questo incontro e che ha confermato che sono stati recentemente messi in atto nuovi accordi all’interno dell’azienda relativi, ad esempio, ai rapporti con il talento o allo sviluppo. , per fare cose. Il migliore per i lottatori.

Il problema della mancanza di comunicazione, che negli ultimi tempi è stato attribuito molto a Tony Khan, è stato affrontato. Kenny Omega e Young Bucks hanno anche affermato che la loro porta è sempre aperta e che possono essere contattati in caso di problemi. Chris Jericho e Tony Schiavone sono anche riusciti a parlare a questo incontro.

Credito immagine: AEW