La console portatile di Logitech G e Tencent integrerà il Google Play Store in un design simile a Nintendo Switch

PARIGI, 30 agosto (Benin News/EP) –

Logitech G e Tencent I giochi stanno lavorando Nuova console portatile Che supporta servizi di cloud gaming come Xbox o Nvidia, il cui design riflette la tendenza vista nell’hardware di aziende come Nintendo.

La divisione giochi del produttore di elettronica Logitech e Tencent Games hanno annunciato all’inizio di agosto di aver collaborato allo sviluppo di una nuova console portatile basata su cloud, che fornirà l’accesso ai titoli AAA.

Attualmente, Evan BlassUn noto informatore nel settore tecnologico, i tre hanno condiviso sul suo account Twitter ufficiale Le prime immagini di questo Unità di controllo Si raggruppa sotto il nome Logitech G Gaming, in cui app Google Archiviazione e design simili a Nintendo Switch.

Logitech G per i giochi mobili pic.twitter.com/FfEaszNwyw – Evan Blass (@evleaks) 30 agosto 2022

Il design della console ha somiglianze con Nintendo Switch, come si vede nelle immagini condivise da Blass.. Il suo colore dominante è tavolaFatta eccezione per i joystick e i grilletti che appaiono in nero e quello che sembra un pulsante home con il logo Logitech G in giallo brillante.

Lo schermo è il protagonista principale, ed è accompagnato da due joystick asimmetrici, proprio come quelli della console Nintendo e non come Diak vaporeL’ultimo approccio di valvola per tali dispositivi.

Il Logitech G Gaming ha anche una croce sul lato sinistro del tabellone e un’altra sul lato destro, dove sono rappresentati i pulsanti A, B, X e Y, sempre secondo lo stesso layout di una macchina Nintendo.

In basso a destra c’è quello che sembra essere un pulsante per Benvenuto E in alto ci sono altri due pulsanti, magari per mettere in pausa la sessione di gioco e accedere al menu delle opzioni, oltre che Controllo del volume.

Nella parte posteriore, oltre ai due grilletti e pulsanti aggiuntivi, è presente una superficie ruvida pensata per facilitare la presa della consolle. C’è anche una sorta di slot per schede per espandere la memoria del dispositivo.

A livello “Software”, che è il dipartimento responsabile di Tencent Games, l’interfaccia utente è simile a quella di Switch anche per quanto riguarda il panorama e la disposizione orizzontale dei suoi servizi, tra le altre cose. Google Play Store, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now e Steam.come tale cromo e youtube.

Nell’angolo in alto a sinistra vengono visualizzate alcune icone che indicano, tra le altre funzioni, l’accesso al profilo e alle impostazioni dell’utente. L’angolo in alto a destra mostra l’ora, le varie connessioni (Bluetooth e WiFi in questo caso) e la batteria del dispositivo.

Logitech G Gaming Console portatile in vendita Entro quest’anno Anche se la data di uscita e il prezzo esatti non sono ancora noti.