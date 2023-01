Motorola svela ThinkPhone, un modello professionale di Lenovo

Dopo essere stata acquisita da Lenovo, Motorola continua a innovare. Approfittando del CES 2013 di Las Vegas, il cinese gioca abilmente con i vecchi marchi americani che ha acquistato. Svelato ThinkPhone, progettato per fornire alle aziende la stessa qualità e affidabilità dei dispositivi “Think brand” di Lenovo.

“Per anni, ThinkPads (un marchio creato da IBM) si è dedicato a risolvere le sfide affrontate dai professionisti attraverso tecnologia innovativa, qualità comprovata e design reattivo. Per celebrare questa eredità, mentre Lenovo celebra il 30° anniversario dei ThinkPad, Motorola è entusiasta per presentare il ThinkPhone.”

Taglia per sicurezza

Questo nuovo smartphone è il risultato di una combinazione delle competenze mobili di Motorola e dell’impegno di Lenovo per le soluzioni di sicurezza. Si tratta di apparecchiature che si integrano completamente con ThinkPad, come l’ultimo ThinkPad X1 Carbon Gen 11, secondo il gruppo cinese.

Questo dispositivo viene fornito con Moto Secure, un’app che funge da hub per gli elementi relativi alla sicurezza e alla privacy. In combinazione con Moto OEMConfig o Moto Device Manager, gli amministratori informatici possono configurare a distanza le funzioni di Moto Secure sui ThinkPhones, dopo i parametri dello schermo di controllo fino a quando gli avvisi vengono visualizzati al passaggio del codice PIN, selon dichiarazione.

Motorola / Lenovo sono forti

Inoltre, ThinkPhone viene fornito con Moto KeySafe, un processore Android separato, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per proteggere meglio i tuoi dati più sensibili. Isola PIN, password e chiavi di crittografia e li archivia in un ambiente a prova di manomissione, proteggendo così i dati dall’interno.

Inoltre, questo dispositivo è certificato MIL-STD 810H1. È dotato di fibre aramidiche leggere che sono più resistenti dell’acciaio, un telaio in alluminio e Victus Gorilla Glass, quindi resiste facilmente a urti e cadute fino a 1,25 metri. Con la certificazione IP68, questo ThinkPhone resiste all’immersione in acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti.

Snapadragon 8+ Gen 1

Per garantire un buon invecchiamento, questo smartphone è alimentato dallo Snapdragon 8+ Gen 1. Questo ThinkPhone è ovviamente compatibile con le reti 5G e Wi-Fi 6E. Dotato di un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, è dotato di un ampio display OLED FHD+ da 6,6 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

ThinkPhone viene fornito con un caricabatterie TurboPower universale da 68 W che fornisce una durata della batteria di un giorno in pochi minuti di ricarica. Infine, Motorola ha integrato una fotocamera principale da 50 MP che mira a consentire una qualità dell’immagine superiore durante ogni videochiamata, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

