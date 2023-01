Come si cambia la foto del profilo su TikTok?

Avere un’immagine del profilo che ti assomigli o corrisponda a quella che vuoi regalarti su TikTok è importante. Ecco come.

TikTok è diventato un importante social network in tempi record, raggiungendo il punto di preoccupazione Facebook E Instagram, e per stimolare tali servizi ma anche Youtube Per dare maggiore enfasi ai video brevi che sono popolari tra i giovani.

Su questo social network come su altri si vorrebbe poter trasmettere un’immagine corrispondente alla persona che si vuole donare. Ecco come.

nella home page di tic tocIn basso a sinistra, seleziona Profilo.

Nella pagina del tuo profilo, scegli Modifica profilo.

Nella pagina Modifica profilo, ti viene offerto di cambiare la foto, così come il video. Se vuoi inserire un breve video come profilo, TikTok accede ai video salvati sul tuo smartphone.

Quando si seleziona Cambia immagine, sono disponibili tre opzioni:

Scatta una foto: tutto ciò che devi fare è stare davanti all’obiettivo e metterti in posa. Fai clic su “Usa” per conservare l’istantanea acquisita;

Carica l’immagine – TikTok accede quindi alle immagini sul tuo cellulare e devi solo scegliere quella più adatta a te, quindi selezionare Salva;

Visualizza immagine – Opzione per verificare quale immagine è stata selezionata.

Se visualizzi il tuo profilo, puoi vedere che il tuo avatar TikTok è stato aggiornato correttamente.