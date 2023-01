Qualcomm ha lanciato lo Snapdragon Satellite per Android, che è una copia carbone delle chiamate di emergenza di Apple

In occasione del CES 2023 di Las Vegas, Qualcomm ha appena presentato lo Snapdragon Satellite. Sviluppato in collaborazione con Iridium, è una soluzione di messaggistica satellitare. Progettato per equipaggiare smartphone Android di fascia alta con Snapdragon 8 Gen 2 (inizialmente), Snapdragon Satellite è simile alla risposta diretta di Apple e alle chiamate di emergenza via satellite su iPhone 14.

iPhone 14 Ha una caratteristica invidiabile nel settore: la possibilità di effettuare chiamate di emergenza o inviare messaggi di emergenza via satellite. È stato lanciato per la prima volta negli Stati Uniti, Questa soluzione è disponibile in Francia dal 13 dicembre 2022.

Nel frattempo, Huawei ha recuperato terreno introducendo una funzionalità simile nella sua ultima ammiraglia Mate 50 e 50 Pro. Tuttavia, abbiamo appena appreso che anche un altro importante attore del settore sta pianificando di lanciarsi nelle comunicazioni satellitari.

Qualcomm, a sua volta, si lancia nel campo delle comunicazioni satellitari

Infatti, in occasione del CES 2023, Qualcomm si è presentato ufficialmente Snapdragon satellitare. Dietro questo nome inconfondibile si nasconde Risoluzione di messaggi bidirezionali via satellite. Questo strumento è stato sviluppato in collaborazione con la società americana Iridium, che attualmente gestisce 66 satelliti in orbita bassa.

Secondo Qualcomm, Snapdragon Satellite fornisce una copertura globale, da polo a polo e supporta la messaggistica bidirezionale per ricevere e inviare messaggi di emergenza oltre agli SMS standard in qualsiasi parte del mondo. “Per vari scopi, come le emergenze o la ricreazione in luoghi remoti, rurali o marittimi aperti.

Anche per la lettura : iPhone 14 – Chiamate di emergenza via satellite, un’idea pericolosa secondo alcuni esperti

Innanzitutto, l’azienda lo chiarisce È possibile accedere a Snapdragon Satellite su smartphone Android dotati del suo processore più recentesapere Snapdragon 8 generazione 2. Ma alla fine, l’idea è di portare questa soluzione su altri dispositivi, come tablet, veicoli e cose connesse. “Man mano che l’ecosistema Snapdragon Satellite cresce, gli OEM e gli sviluppatori di applicazioni saranno in grado di differenziarsi e offrire servizi unici che sfruttano le comunicazioni satellitari. ” Qualcomm nel suo comunicato stampa.

Da parte sua, Matt Dish, CEO di Iridium, lo ha confermato La sua rete è perfettamente progettata per questo servizio. “Il numero di satelliti LEO (Nota del redattore: in orbita terrestre bassa) coprono tutte le parti del mondo e supportano comunicazioni a bassa potenza e latenza ideali per i servizi di comunicazione satellitare”, Annunciare. Secondo Qualcomm, i messaggi di emergenza tramite Snapdragon Satellite saranno disponibili su Le prossime generazioni di smartphone Android arriveranno nella seconda metà del 2023.