“Se fosse così ogni volta, sarei sessualmente esausto” (video)

È già tempo di valutare la versione francese di ” L’amore è nel prato Mentre la prima parte della reunion tra Karine Lemarchand e le coppie formatesi in questa stagione, andrà in onda lunedì sera su M6, il canale ha già rivelato alcuni frammenti: una sequenza in particolare ha attirato la nostra attenzione, la sequenza durante la quale Stefania e Hervey Torniamo alle prodezze sessuali di quest’ultima, che era vergine prima del loro incontro. ” Hai acceso qualcosa che non hai mai spento! 43 anni, guardando indietro, ti diresti: “Ho perso tempo”? “L’ospite ha chiesto all’agricoltore in un primo momento.” No ! Non dobbiamo pentirci.

In meno di un anno avrò realizzato quindici anni della mia vita passata Ha continuato, aggiungendo che il fervente appetito sessuale fa parte della vita della coppia. ” Neanche noi lo facciamo tutti i giorni! “L’intervento del suo compagno settimane dopo il loro incontro. Poi la quarantenne è tornata alla loro prima notte d’amore insieme, dicendosi davvero sorpresa. ” Diciamo che non mi aspettavo che fosse così grave. È vero che mi sono detto: “Oh no no, se fosse così ogni volta, mi stancherei qui.

“” annunciato.

Come promemoria, la coppia si è presto avvicinata mentre Stephanie stava con Hervey. Come spesso accade nello show, non hanno esitato a condividere i dettagli dei loro primi sentimenti durante le loro interviste. ” È stata una notte meravigliosa, che ha rivelato i sentimenti che sono nati tra me e Stephanie. Quindi la pagina non è più vuota. Alla fine è successo! “Colui che cattura il contadino di giorno dopo la notte del loro amore. ” Mi sento molto bene, sono felice. Abbiamo passato una serata fantastica, sì. Diciamo che è stato intenso. (…) Mi sono detto: “Sarà veloce”. Ma per niente. Non è affatto una delusione. Gli ho detto: “Comunque mi stancherai! Non ce la faccio più!”

Poi ha annunciato il suo avversario, dando riscontri più che positivi. Poi sono entrato in dettagli più salienti: “ Ad un certo punto volevo accendere la luce, ma non riuscivo a trovare il pulsante. «Ma siamo lontani dal muro!» disse Hervey. Gli ho detto: non è possibile? Mi ha detto: “Ma se non hai sentito che picchiava sull’armadio?” Mi ha detto: “Dobbiamo fornire i canali!” »