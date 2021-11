“C’era una vicinanza sotto la trapunta, era ermetica”

Muy caliente La nuova stagione di “Love in the Meadow”! Fin dalla prima sera, Florent si infilò nel letto dei corteggiatori per avvicinarsi ad Amandine. c… Attrazione fatale?

Si avvicina molto rapidamente ad Amandine e la raggiunge la sera nel suo letto. Perché questo motore?

Nella camera da letto i miei tre compagni dormivano nello stesso letto e davanti a loro ho fatto un materasso. Durante la notte li raggiunsi per un’ora raggiungendo la destra del letto, cioè proprio accanto ad Amandine. Ammettilo: probabilmente non è stata una buona idea.

È stato impossibile frenare il tuo entusiasmo, soprattutto perché anche Lorian e Julie hanno dormito in questo letto?

Non lo è davvero. Non potevo spostarmi a sinistra del letto perché c’erano delle borse da quella parte. Per arrivare al letto, l’unico modo era sedersi accanto ad Amandine.

Ti dispiace questo?

Sì davvero. Il giorno dopo, Lorient mi ha chiesto se valeva la pena per lei e Julie di continuare l’avventura perché, secondo loro, ho espresso una preferenza per Amandine sdraiandomi accanto a lei nel letto. Mi sentivo come se quella notte avesse creato una tensione perché Julie e Lorient si chiedevano cosa stesse succedendo. Per rassicurarli spiegai che giacevo accanto ad Amandine solo per la disposizione del letto, senza secondi fini…

Oh veramente? Cosa è successo a letto?

Non possiamo negare che c’è stata una piccola riconciliazione con Amandine sotto la trapunta. Era aderente… Ci ho messo le braccia intorno per non cadere dal letto.

Non hai confuso lo spettacolo con l’app di appuntamenti?

Ancora non! Onestamente, ho già usato app come Tinder, ma non le ho mai acquistate. Iniziare a mandare messaggi a sconosciuti non è una cosa. Inoltre, non ha portato a una relazione seria.

Capisci il rimprovero dei querelanti?

Sì, anche se avrei preferito che queste critiche fossero fuori campo. Dopo di che, le ragazze volevano dirmi cosa era successo a letto, ma non me l’aspettavo davvero. Per me non era un problema. Ho anche dovuto andare a controllare Amandine!

Per qualsiasi ragione ?

Amandine credeva che con questa affinità fosse vinta per lei e che avrebbe attirato la gelosia degli altri contendenti. Lorient gli ha spiegato che se ti sdraiavi accanto a lui nel letto, era perché le borse si bloccavano dall’altra parte. Tuttavia, Amandine aveva già dei sentimenti che emergevano per me.