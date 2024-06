Anche se questo videogioco di Dragon Ball ha una valutazione di 50/100 e sarà presto schiacciato da Sparking Zero, riceve ancora importanti aggiornamenti

Mentre tutti gli occhi dei fan di Dragon Ball sono puntati sul futuro Sparking Zero, c’è un altro videogioco meno apprezzato che continua a farsi strada. Introduce inoltre un nuovissimo aggiornamento importante che dovrebbe apportare nuove importanti funzionalità.

Un gioco con ricezione nella media, ma che continua a ricevere aggiornamenti

A meno che tu non sia un fan sfegatato di Dragon Ball, probabilmente non ne hai mai sentito parlare Dragon Ball: Frantoi. Infatti, laddove i giocatori sono generalmente abituati all’esperienza accessibile dei titoli di combattimento duello, Bandai Namco ha cercato di essere più creativo con l’uscita di questo titolo nell’ottobre 2022. Mescolando azione e sopravvivenza, Questo videogioco chiede al giocatore di scegliere tra la parte degli aggressori o quella dei sopravvissuti e di competere in una partita multiplayer per ottenere la vittoria. Sfortunatamente, se quel concetto era allettante, Dragon Ball: The Breakers non è stato proprio unanime, tutt’altro. In media 53/100 su Metacritic, è uno dei giochi con il punteggio più basso nella licenza ed è caduto rapidamente nell’oblio. Sebbene, Ha appena ricevuto un importante aggiornamento.

Se sei uno dei giocatori che continua a giocare a Dragon Ball: The Breakers, questa è una buona notizia! La stagione 6 è finalmente arrivata, e con essa tante novità interessanti. Tra questi notiamo soprattutto l’arrivo bambino, un “personaggio” di Dragon Ball GT. Progettato come una macchina mutante creata dagli Tsufuru (un nemico dei Saiyan), Questo piccolo parassita può infiltrarsi nei corpi di altre persone, ed è esattamente ciò che potrai fare giocando a Dragon Ball: The Breakers.

Nuove funzionalità interessanti

Lo capirei, Baby è ovviamente un nuovo personaggio nel campo dei cattivi in ​​Dragon Ball: The Breakers. Giocando, inizierai la partita come un normale cittadino, come gli altri giocatori. Dovrai poi avvicinarti agli altri per poterli infettare, facendo così crescere l’infezione. Dopo un certo periodo di tempo, sarai in grado di farlo Prendi il corpo di Vegeta Infine, attacca. Tuttavia, il bambino potrà continuare a infettare il resto dei giocatori per svilupparsi, permettendogli di raggiungere la forma dominante del gioco Gorilla gigante dorato Oltre a bloccare le abilità dei tuoi avversari.

Se sei il tipo che preferisce giocare come sopravvissuto, sappi che potrai usufruire anche di alcune nuove funzionalità. Pensiamo in particolare all’arrivo Son Goku nella sua forma Super Saiyan 3, che potrai sbloccare tramite il negozio del gioco, e giocandolo potrai sfruttare il Pugno del Drago per muoverti rapidamente sul campo. Se hai già acquistato Dragon Ball: The Breakers e non sai a cosa giocare mentre aspetti Dragon Ball: Sparking Zero, ecco una potenziale soluzione.