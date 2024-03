“Morirà a Doshi”: Anthony Dillon parla della lotta della famiglia per suo padre

Il 27 marzo, Anthony Dillon ha presentato il suo nuovo libro intitolato Bastingage. Il lavoro ha poca somiglianza con la sua vita quotidiana poiché il suo personaggio sta morendo ed è affetto da cancro. Difficile non vedere un riferimento al padre, anche se il figlio conferma il contrario. Ospite della trasmissione “C à Vous”, è tornato proprio su questa situazione. Una cosa è certa: è più determinato che mai. “C’è una battaglia da combattere, ed è una battaglia che per me è stata una battaglia di moralità e valore morale, e non è stata una battaglia per i soldi come hanno detto molti giornalisti. “Forse mi sbagliavo quando sono apparso per la prima volta in TV e ho detto che non si trattava di eredità.”

D'altra parte, era pessimista riguardo a suo padre. ""La battaglia non c'è più."Lo ha completato. Prima di concludere: "Mio padre morirà a Dushi". A Télématin, giovedì è tornato anche a uno degli ultimi momenti vissuti con il padre nella casa di famiglia. "Si è divertito moltissimo con le mie ragazze ed era così adorabile e così commovente. Si è divertito davvero molto. Hanno riso, è passato molto tempo dall'ultima volta che lo vedevo ridere. "Hanno raccontato barzellette. Ho dimenticato gli occhiali vicino a lui e lui ha detto: Shh! Non dire niente, li cercherà ovunque come un matto. Dopodiché gli prepararono una torta da mangiare e lui la mangiò!