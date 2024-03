La nuova argomentazione di Jordan Bardella affinché Aya Nakamura non canti alle Olimpiadi di Parigi 2024

Tra i critici del cantante, il Raggruppamento Nazionale non ha perso una sola occasione per manifestare il proprio disaccordo con questa scelta. L’ex presidente e fondatrice del partito, Marine Le Pen, ha detto, ad esempio, che la cantante ““È un insulto alla Francia.”

Invitato nel gruppo Cà vous su France 2, è l'attuale presidente del partito, Jordan Bardella, che ha commentato la partecipazione di Aya Nakamura. “Aya Nakamura ha goduto di un innegabile successo globale. Penso che avremmo potuto scegliere un artista più compatibile. E in secondo luogo, questa è la mia convinzione personale, credo che quando siamo condannati per violenza domestica, non possiamo rappresentare la Francia […] In un evento sportivo che rappresenta unità, pacificazione e incontro”. Lo spiega Giordano Bardella.

Un'inversione di rotta nella tesi del partito di estrema destra, che finora non ha avanzato questa tesi. Marine Le Pen, infatti, ha preferito puntare il dito contro il suo “outfit” e la “volgarità” che, a suo avviso, la cantante avrebbe mostrato. Il rappresentante ha anche annunciato che Aya Nakamura “Non cantare in francese.” Dichiarazioni che riflettono l'ondata di razzismo e odio che ha preso di mira il giovane cantante.

I fatti riportati da Jordan Bardella risalgono all'agosto del 2022. Aya Nakamura e il suo ex compagno e produttore Vladimir Budnikov furono multati nel febbraio 2023 per “Violenza reciproca contro il marito”.