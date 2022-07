Montauban. Giornata di discussione sulla CGT per la difesa della salute pubblica

primario

La CGT ha organizzato una giornata di confronto sulla salute pubblica e più precisamente sullo scandalo Orpea, evidenziato dal libro “Les Fossoyeurs”.

Il Consorzio CGT ha organizzato una giornata di confronto sullo scandalo Orpea e più in generale sulla salute pubblica. Christophe Koderc, delegato della CGT alla Clinique du Pont de Chaume, è stato affiancato sul podio da Dominique Chauff, segretario generale della Federazione federale della sanità privata, e da Guillaume Gobet, ex chef della Orpea Group Foundation.

Intorno al tavolo, una quarantina di partecipanti hanno discusso gli eccessi e gli abusi dei proficui gruppi sanitari. Il libro investigativo di Victor Castanet “Les Fossoyeurs” è stato un supporto per avviare discussioni. Per tre anni, questo giornalista investigativo indipendente, in memoria del nonno, ha indagato sui molteplici abusi delle case di cura private sostenute da una vasta rete di influenza.

Ha incontrato 250 testimoni (anziani maltrattati, dipendenti maltrattati) e ha messo in luce le acrobazie della contabilità e lo spreco di denaro pubblico. Il suo libro, pubblicato da Fayard, ha venduto 225.000 copie. Per Dominic Schaff: “Lo scopo di questa giornata di discussione è riprendere il controllo dei gruppi sanitari privati ​​che sfruttano i fondi pubblici della previdenza sociale e dello stato per costringere i loro azionisti. Il sistema in atto lascia la posta in gioco abbastanza da barare, c’è nessun controllo. Ad esempio, l’ARS finanzia lavori e agenti infermieristici. Il servizio a cui è assegnato. In Spagna, un’infermiera si occupa di 8 pazienti, in Francia nelle cliniche ci sono 15 pazienti. ” Autre exemple dénoncé, les rétrocommissions ou marges arrières : “Il s’agit de ristournes accordées par les fournisseurs. Elles peuvent aller jusqu’à 30% sur le prix des couches, qui sont facturées au Cecure au prixe forest social. valuta in circolazione.

È stato sottolineato che i gruppi sindacali privati ​​non offrono fondi pensione, ma sono al di sopra di un importante patrimonio immobiliare. “Oggi i politici devono assumersi le proprie responsabilità e nazionalizzarle. Le somme astronomiche pagate al settore privato portano a una carenza di mezzi in un servizio pubblico che soffre non di un deficit ma di una mancanza di fondi”.