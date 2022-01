Mag Futura è arrivato nei chioschi e nelle librerie!

Venerdì 21 gennaio, di buon mattino, corri all’edicola più vicina a casa tua, o alla tua libreria preferita, per il primo numero della rivista tascabile di Futura.

Ecco fatto, eccolo! Vi è vicino, a chioschi, case di stampa e librerie: il primo numero di Futura paper magazine. forte per lei Campagna di supporto su Ulule Raccogliendo più di 2.200 post, il Mock ha finalmente visto la luce quando ha lasciato la stampa.

Siamo orgogliosi di questa prima paternità di oltre 200 pagine, il cui progetto è stato lanciato qualche mese fa in occasione del XXe Il compleanno di Futura Internet. The Mag si differenzia dal sito per la sua scelta editoriale di ricercare quattro grandi temi o domande di scienza per i prossimi anni, attraverso sondaggi, interviste, storie e anche fiction. Più riflessi e lontano dal rumore (e dal disordine) notizie false.

Mag Futura è in vendita in tutte le edicole.

Non c’è dubbio che questa esperienza unica ti soddisferà. Mag Futura è disponibile ovunque nella capitale francese dal 21 gennaio 2022.

