Scopri la cena perfetta per la salute

Si consiglia di cenare almeno due ore prima di coricarsi perché la digestione provoca un aumento della temperatura corporea, dannoso per il sonno. E se soffri di GERD, È meglio aspettare 3 ore prima di andare a letto.

Per facilitare la digestione, dormire bene e mantenersi in salute, alcuni cibi sono consigliati più di altri. sembrava b carboidrati lenti, come pasta, cereali integrali e legumi. Portano un senso di calma e aiutano a dormire. Aiutano anche a prevenire le fluttuazioni della glicemia durante la notte, che sono responsabili dell’interruzione del sonno.

Pensa anche alle verdure. Sono leggeri e forniscono fibre che favoriscono la sazietà. Cotte, sono più facilmente digeribili che crude. Quanto ai latticini, si distinguono per il fatto che contengono triptofano, un aminoacido che favorisce la produzione di serotonina e melatonina, l’ormone del sonno.

Quindi puoi mangiare zuppa di verdure, base di amido – pasta, polenta, riso… – a cui aggiungi una piccola quantità di proteine ​​- pesce, uova, maiale o soia – e verdure. Tuttavia, altri alimenti dovrebbero essere evitati. soprattutto Cibi grassi o ad alto contenuto proteico. Non è necessario eliminarli, ma puoi moderarli.

La redazione consiglia

