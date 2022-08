La Terra rallenterà la sua rotazione: Internet è in pericolo?

velocità di rotazione

La Terra ruota su se stessa ad una certa velocità. Questo fenomeno determina la durata della giornata, che cambia continuamente. Questa differenza può essere misurata in microsecondi. Tuttavia, gli scienziati hanno notato che la velocità di rotazione è in accelerazione dal 1960. Lo scorso giugno, il nostro pianeta ha vissuto il suo giorno più corto dall’inizio delle registrazioni. Il 29 giugno, la giornata era di 1,59 millisecondi in meno rispetto a 24 ore fa. Questo fenomeno ha implicazioni per gli strumenti utilizzati per misurare il tempo, in particolare l’orologio atomico.

orologio atomico

L’orologio atomico internazionale è impostato da 400 orologi atomici in tutto il mondo. UTC (Coordinated Universal Time) utilizza questa misurazione per determinare l’ora per tutti i fusi orari 24. Inoltre, i moderni sistemi di comunicazione necessitano di misurazioni accurate per fornire dati affidabili. Tuttavia, quando la Terra accelera il suo corso, la lunghezza del giorno si accorcia. Ciò significa che l’orologio deve regolare sottraendo l’ora. Al contrario, se la rotazione rallenta, se ne deve aggiungere altro. Questo rallentamento è preoccupante.

direzione inversa

Gli scienziati ritengono che il nostro pianeta preferirebbe seguire una tendenza a rallentare la sua rotazione nei prossimi anni. Così le giornate saranno più lunghe. Se si verifica questo scenario, potrebbe essere necessario un secondo intercalare negativo (tempo di aggiunta).

Internet è in pericolo

Gli scienziati lottano per spiegare la differenza nella rotazione terrestre. Devono essere presi in considerazione diversi fattori: clima, terremoti, variazioni dell’asse di rotazione, maree, ecc. Certamente, quando cambia la lunghezza del giorno (l’orologio astronomico), l’orologio atomico deve adeguarsi. I dirigenti di diverse grandi società IT, tra cui Meta, che possiede Facebook e Instagram, temono che il tempo extra crei problemi e influisca sul funzionamento dei server. La questione sarà discussa in una conferenza che si terrà nel 2023.

Fonti : ora e dataE il Conversazione

