Mondiali: Vincent Kompany e altri consiglieri della BBC al centro delle polemiche (VIDEO)

Inserito il 4/12/2022 alle 09:37



YuUn articolo del Daily Mail rivela il costo dell’alloggio che la BBC paga ai suoi vari consulenti per commentare la Coppa del Mondo in Qatar. Tra i consulenti ci sono Gary Lineker, Rio Ferdinand, Alex Scott e Vincent Kompany.







“Le star della BBC Gary Lineker, Rio Ferdinand, Alex Scott e altri grandi nomi godono di uno stile di vita viziato mentre vivono in un palazzo di lusso dove gli appartamenti costano fino a £ 2.500 a notte”, spiega il Daily Mail.

Nell’articolo non mancano dettagli sulla residenza, che si dice si trovi in ​​una delle zone più esclusive di Doha. Comprende una pista da jogging sul tetto con vista mozzafiato sulla città, una grande palestra, campi da calcio, tennis e basket e una piscina sul tetto.

“Durante la Coppa del Mondo, gli affitti degli appartamenti con una camera da letto erano di circa 1.600 sterline a notte, mentre gli appartamenti con tre camere da letto erano di circa 2.500 sterline a notte, il che significa che centinaia di migliaia di sterline vengono spese per fornire strutture di prima classe. ”, osserva il tabloid inglese.

Rapidamente, Gary Lineker ha voluto sedare la controversia parlando apertamente dell’argomento. “È costato alla BBC una frazione di quel prezzo. Siamo circondati da autostrade in mezzo al nulla. Molti britannici vivono nell’isolato. Esilarante quanto ossessionato dal loro programma anti-BBC”, ha twittato l’ex.

Il Daily Mail ha anche menzionato nel suo articolo che Vincent Kompany e Mauricio Pochettino, tra gli altri, hanno soggiornato al Mirage City Walk. L’ex Red Devil è stato in Qatar come analista per la BBC, ma poi è tornato ad allenare al Burnley.