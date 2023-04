Molti belgi si sono ribellati, perdendo migliaia di euro a causa dell’azienda di pannelli solari… che non è venuta a fare l’installazione!

Dave Prime, un belga di 42 anni di Oostkam, nelle Fiandre, ha raccontato l’avventura vissuta con i pannelli solari sui pali HLN. “Abbiamo già pagato migliaia di euro in anticipo, ma dopo diversi mesi i nostri pannelli solari non sono ancora stati installati”, si lamenta il 40enne. E per di più, l’azienda in questione non è raggiungibile!

L’azienda gode di una così cattiva reputazione che Test-Achats ha già aperto una ventina di procedimenti contro di essa.