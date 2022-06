Disagio per l’appuntamento di RTL JT con Salvatore Adamo: ‘Volevo scusarmi’ (video)

Invitata martedì pomeriggio sul sito informativo di RTL, Alix Battard ha dato il benvenuto a Salvatore Adamo, che non ha esitato a dargli un po’ di divertimento.

Alix Battard ha salutato Salvatore Adamo nel suo telegiornale delle 13 di martedì 21 giugno. – RTL TVI







dall’editore

Pubblicato il 21/06/2022 alle 15:39 Tempo di lettura: 1 minuto



Questo pomeriggio, su RTL Info alle 13, Alex Batard ha ricevuto Salvatore Adamo. Il cantante è uno spettatore diligente delle notizie di RTL TVI, in particolare dello spettacolo delle 19:00 presentato da Caroline Fontnoy. Un giornalista che Salvatore Adamo apprezza molto, Alex Battard ha imparato.







Quindi non ha esitato fin dall’inizio a mettere in imbarazzo il suo ospite in modo comico. ” Prima di tutto volevo scusarmi con Salvatore, perché ho sentito che sei una grande fan di Caroline Fontenoy. Mi dispiace, sono solo questo pomeriggio! Alex Batard ha sparato davanti a un sorpreso Salvatore Adamo.











“No, ma…” mormorò per qualche secondo, prima di reagire velocemente come un gentiluomo: Di cosa posso lamentarmi? Tu incarni la bellezza ». « Immagino sia Caroline Fontenoy della caffetteria? Poi ha cercato di scoprire Salvatore Adamo, ma Alex Batard gli ha detto di no, prima di riprendere il corso dell’intervista con una risata.