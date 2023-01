Miss Belgio presenta al suo nuovo amante che ha 20 anni più di lei: “Non è stato amore a prima vista” | persone

Cheyenne Van Arles, Miss Belgio 2022, potrebbe non aver vinto il titolo di Miss Universo durante il suo regno, ma ha trovato qualcosa di più prezioso: l’amore. Nelle colonne di HLN, la reginetta di bellezza presenta il suo nuovo amante, Nicolas Jennets, 43 anni. I due piccioncini mantengono una differenza di età di 20 anni per gruppo. “Stiamo insieme da un mese ormai. Siamo ancora agli inizi, ma siamo entrambi pazzamente innamorati”, dice Cheyenne. “Non cercavo affatto un ragazzo. Al contrario, sono una donna molto indipendente, ho sempre pensato di non aver bisogno di un uomo. Ma questo è stato prima che la giovane donna incontrasse Nicholas. Era il loro passione comune per la musica che li ha uniti”, ha detto a HLN.

Produttore televisivo, Nicholas ha lavorato a diversi programmi nelle Fiandre, in particolare “The Sky’s the Limit” e “Don’t Worry and Be Happy”. È anche attivo nel mondo della musica come produttore. “Ci siamo incontrati per la prima volta nel suo studio musicale a casa sua”, dice Cheyenne. “È stato durante il mio anno da Miss Belgio che ho scoperto il mio amore per il canto e gradualmente ho iniziato a prendere lezioni. Il mio insegnante di canto, Wilfried van Beveren, mi ha portato nello studio di Nicholas per registrare una canzone. quella volta”.