Roman Reigns conferma che a The Rock manca un criterio per affrontarlo a WrestleMania 39

Le voci sul match di Roman Reigns contro The Rock a WrestleMania 39 per il WWE Championship circolano da oltre un anno. Una voce che è emersa dal fatto che WrestleMania 39 si sta svolgendo a Hollywood e perché Roman Reigns sta cercando l’avversario definitivo per affermare il suo dominio sulla sua “tribù”.

Sfortunatamente, questa settimana abbiamo appreso che uno scontro era meno probabile perché The Rock avrebbe indicato che non avrebbe avuto il tempo di essere in una forma fisica sufficiente per tenere l’evento principale. Una dichiarazione che Roman Reigns ha confermato oggi in un’intervista a “The Tonight Show” di Jimmy Fallon.

Infatti, Reigns ha confermato che a The Rock manca un criterio per competere contro di lui a WrestleMania 39 e cioè la forma fisica:

“Ci sono state molte voci e molto rumore per molto tempo, soprattutto negli ultimi anni. Penso che sia uscito con una dichiarazione in cui diceva che non sarebbe stato pronto in tempo. Tutti sono sorpresi, si allena tutti i giorni In sua difesa, allenarsi con i pesi, il body building e la forma è diverso, è una cosa, ma riuscire ad essere sul ring e nel main event del WWE Universal Championship richiede molto, la condizione fisica fa male al corpo. Quindi è più che essere solo in palestra, è una cosa sportiva professionale in cui devi rimetterti in forma. Ha già fatto perfettamente due cose con l’alimentazione e l’allenamento con i pesi, ma gli mancano le condizioni fisiche e deve essere preparato per una caduta. È impossibile scappare, soprattutto se mi affrontano.

Resta da vedere cosa riserva il futuro per questo iconico scontro tra Reigns e Rock.

Puoi guardare la sua intervista completa con Jimmy Fallon qui:

Credito immagine: NBC