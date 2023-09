Il primo caso del ceppo “Pirola” è stato scoperto in Francia

Questa nuova variante, già presente in una quindicina di paesi, è stata scoperta nella provincia di Ob.

Stabilita un’altra variante Covid”In libertà vigilata“. Variante BA.2.86, denominata “Pirola», È stato rilevato lo scorso 31 agosto per la prima volta in Francia, nella provincia dell’Aube (Grand Est), secondo i dati di Piattaforma Jesidutilizzato dagli scienziati di tutto il mondo.

Questa variante è già stata scoperta in una quindicina di paesi nel mondo, tra cui Stati Uniti, Svezia e Danimarca. Ha una particolarità che gli è valsa il suo status”.In libertà vigilata» Dall’Organizzazione mondiale della sanità: La proteina spike, che permette al Covid di penetrare nelle cellule umane, presenta una trentina di mutazioni che possono facilitare la contaminazione, bypassando l’immunità acquisita attraverso precedenti infezioni o vaccinazioni.

“Nessun sintomo atipico”

Attualmente gli scienziati non hanno certezze sull’impatto che queste mutazioni potrebbero avere sulla trasmissibilità o sulla virulenza di questa variante. “Anche se alcune aree della proteina Spike risultano mutate, alcuni anticorpi continueranno ad attaccarsi ad essa», hanno rassicurato i nostri colleghi parigino Etienne-Simon Laurier, capo dell’Unità di genomica evolutiva per i virus a RNA presso l’Istituto Pasteur. “I casi confermati non mostrano sintomi atipici e la stragrande maggioranza della popolazione mondiale ha acquisito una qualche forma di immunità alle forme gravi, attraverso la vaccinazione e/o l’infezione.“, Ha aggiunto.