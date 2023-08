Minacciata sulla tela, l’alpinista più veloce del mondo si difende dopo la morte di Sherpa: “Abbiamo fatto del nostro meglio”

Con la sua guida nepalese Tenjin Sherpa, la norvegese ha scalato queste 14 vette in tre mesi e un giorno (92 giorni), strappando il 27 luglio il record mondiale precedentemente detenuto dal britannico nepalese Nirmal Borja.

Ma questa impresa è stata segnata da polemiche. Le riprese dei droni condivise da altri alpinisti hanno mostrato lei e la sua squadra passare sopra il corpo visibilmente ferito di Mohammed Hassan, un membro di un’altra squadra morto poco dopo, mentre continuava la sua scalata verso la seconda vetta più alta del mondo per battere il record.

Erano all’epoca una strozzatura del K2, una forra molto stretta e pericolosa sovrastata da Serac in una distesa di ghiaccio a soli 400 metri dalla vetta.

Secondo il segretario del club degli scalatori, Karrar Haidari, quel giorno circa 100 alpinisti hanno raggiunto la vetta del K2.

Le autorità del turismo pakistane nel Gilgit-Baltistan, che rilasciano permessi di arrampicata, hanno annunciato venerdì di aver aperto un’indagine sulla morte.

La morte dell’alpinista circondata da 50 scintille suscita indignazione: “Quello che è successo lì è oltraggioso”

Un utente ha scritto su Instagram: “Nessuno ricorderà il tuo successo atletico, solo la tua forza umana”.

Un altro ha aggiunto: “Il sangue degli sherpa è nelle tue mani”.

Christine Harilla è stata anche criticata per aver celebrato la sua ascesa dopo essere tornata al campo base sul fianco della montagna.

Giovedì scorso, l’atleta 37enne ha dichiarato su Instagram: “Ho fatto di tutto per lui (Mohamed Hassan)”, deplorando le “minacce di morte” che ha ricevuto dopo l’incidente.

Ha confermato di aver trascorso “un’ora e mezza” con il suo fotografo, Gabriel, e altre due persone, tra cui “Siddiq Hassan”, cercando di riportarlo indietro dopo la sua caduta. Non gli è stato indicato dove fosse la squadra di sherpa, ha detto il norvegese, ma che diversi alpinisti erano “dietro”.

Poi l’alpinista ha proseguito per la sua strada, seguendo un avviso di valanghe inviato dalla sua squadra.

Ha detto che Gabriel è rimasto con Hassan, condividendo il suo ossigeno e l’acqua calda.

Dopo un’altra ora, il cameraman ha deciso di andarsene perché aveva bisogno di “più ossigeno per la sua sicurezza”.

Quando sono scesi, hanno scoperto che Muhammad Hassan, 27 anni, era morto.

Ma la sua squadra, di quattro persone, “non poteva abbassare il suo corpo” in sicurezza, poiché per farlo sarebbero state necessarie almeno sei persone, ha difeso il norvegese che ha sottolineato che lo sherpa non era adeguatamente equipaggiato.

Ha detto ancora una volta che la sua morte è stata “davvero tragica (…) e ho molto dolore per la famiglia”, ma che “abbiamo fatto del nostro meglio, soprattutto Gabriel”.

Molti utenti hanno difeso Harila, sottolineando i rischi che corre durante questa salita. Altri si sono chiesti perché gli sherpa non fossero adeguatamente equipaggiati, con un netizen che deplora la disparità di trattamento tra alpinisti occidentali e sherpa: “La vita della gente del posto è a buon mercato”.