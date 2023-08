Mignolet per salvare Tedesco? Dà la sua risposta dopo la vittoria di Bruges

Simon Mignolet potrebbe uscire dal ritiro internazionale dopo il grave infortunio di Thibaut Courtois? Il portiere del Club Brugge ha risposto a questa domanda dopo la grande vittoria di giovedì.

Il Club Brugge non ha avuto paura giovedì nelle qualificazioni alla Conference League contro il Kaki Akureyri (5-1). Dopo un incontro unilaterale durante il quale aveva poco da fare, Simone Mignoletto Parliamo del recente grave infortunio di Thibaut Courtois; Una voce ha dichiarato che potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare il calcio internazionale dopo questa brutta notizia.

“Auguro a Thibaut una buona guarigione e spero che possa tornare il prima possibile. Questa è la cosa più importante in questo momento”, inizia Mignolet in un microfono. ultime notizie. “Ma per me non cambia nulla. La mia scelta in quel momento non dipendeva dalla situazione di Thibault. L’ho fatta io stesso”.

Non significa che se Domenico Tedesco Chiamalo, non risponde. “Ho sempre detto che l’allenatore può chiamarmi se necessario, ma secondo me non è così. Abbiamo abbastanza portieri giovani che possono aiutare. Certo che può chiamarmi, ma non credo che sarà necessario .”