Azioni statunitensi da tenere d’occhio a Wall Street (aggiornato) – 23/07/2024 alle 15:48

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI (+ 0,0 8 %), le Standard & Poor's 500 .SPX (+ 0,07 %) et le Nasdaq .IXIC ( -0,01 %): * COCA-COLA KO.N a relevé mardi ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfice organique, faisant état d'une forte demande pour les sodas, les boissons énergisantes et les jus de fruits sur son marché domestique et à l'international. L'action avance de 1,5% en avant-Bourse. * UNITED PARCEL SERVICE (UPS) UPS.N a fait état d'une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre mardi, la demande de livraison de colis reculant tandis que les coûts salariaux plus élevés ont pesé sur la marge. Le groupe a fait état d'un bénéfice ajusté de 1,79 dollar par action pour le trimestre, contre 2,54 dollars il y a un an. Le titre perd 7% avant l'ouverture. * GENERAL MOTORS GM.N a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieurs au consensus, et a relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année, grâce à des prix élevés et à une forte demande pour ses camions fonctionnant au gaz. Le titre grimpe de 4,7% en avant-Bourse. * KIMBERLY-CLARK KMB.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel et a fait état d'un bénéfice au deuxième trimestre supérieur au consensus, estimant que la demande pour ses produits de soins personnels restera stable malgré des prix en hausse. L'action recule de 1% en avant-Bourse. * PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM.N progresse de 1,8% en avant-Bourse après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel. Le groupe a également publié un bénéfice ajusté par action de 1,59 dollar contre 1,57 dollar prévu par le consensus. * NXP SEMICONDUCTORS NXPI.O chute de 8,7% en avant-Bourse après avoir annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux attentes. Le groupe a enregistré sa plus forte baisse de revenus trimestriels en quatre ans au deuxième trimestre. Dans son sillage, NVIDIA NVDA.O , BROADCOM AVGO.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O cèdent entre 0,3% et 0,8% dans les échanges avant l'ouverture. * GE AEROSPACE GE.N a revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel mardi en raison de la forte demande pour ses services après-vente, le manque de nouveaux appareils poussant les compagnies aériennes à prolonger la durée de vie des avions plus anciens. L'action gagne 2,4% en avant-Bourse. * CENTENE CNC.N - L'assureur santé a déclaré mardi qu'il comptait réaffirmer sa prévision de bénéfice pour 2024. La société table sur un bénéfice ajusté par action de plus de 6,80 dollars pour l'année. * SPOTIFY SPOT.N a fait état mardi d'un bénéfice supérieur aux attentes de Wall Street au titre du deuxième trimestre grâce à des dépenses en marketing réduites. Le groupe a cependant manqué ses propres prévisions de croissance du nombre d'utilisateurs. Le titre bondit de 14% en avant-Bourse. * ALPHABET GOOGL.O et TESLA TSLA.O avancent chacun d'environ 0,3% en amont de la publication de leurs résultats du deuxième trimestre, prévus après la clôture. * Les résultats de CAPITAL ONE FINANCIAL COF.N , VISA V.N , CHUBB CB.N et LOCKHEED MARTIN LMT.N sont également attendus ce mardi. * GOLDMAN SACHS GS.N - La plate-forme d'investissements alternatifs du groupe américain a annoncé mardi avoir acquis des actifs dans la logistique en Australie pour un montant non divulgué afin d'accroître son portefeuille immobilier. * CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS.O - Le fabricant de logiciels de conception de puces a fait état lundi d'un chiffre d'affaires inférieur au consensus au troisième trimestre, évoquant une forte concurrence de la part de son rival SYNOPSYS SNPS.O . * NUCOR NUE.N a fait état lundi d'un bénéfice supérieur au consensus, l'augmentation des volumes dans le segment des produits sidérurgiques ayant partiellement compensé la baisse des prix de l'acier sur le marché américain. * ALPHABET GOOGL.O - L'entreprise de cybersécurité Wiz devrait finalement s'introduire en Bourse, comme prévu initialement, alors que Google, filiale d'Alphabet, proposait de l'acquérir pour 23 milliards de dollars, montre une note interne de la société consultée par Reuters. * VISTA OUTDOOR VSTO.N a annoncé lundi que Czechoslovak Group avait relevé de 50 millions de dollars sa proposition de rachat de son activité de munitions, Kinetic Group, à 2,15 milliards de dollars. * BROWN & BROWN BRO.N - Le bénéfice au deuxième trimestre du courtier en assurances a augmenté d'environ 35%, la société ayant perçu des commissions et des frais plus élevés, ainsi que des rendements élevés sur ses investissements. * INVESCO IVZ.N a annoncé mardi avoir dégagé un résultat net ajusté au deuxième trimestre de 196,2 millions de dollars contre un consensus de 184,1 millions de dollars. * EQT EQT.N - JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer". * COLGATE-PALMOLIVE CL.N - TD Cowen entame le suivi de la valeur à "acheter". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Claude Chendjou et Kate Entringer)