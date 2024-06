JPMorgan ha segnalato una forte attività nel mercato Bitcoin, ma il rischio rimane

Laureato all’Università delle Scienze Po di Tolosa e in possesso del certificato di consulente blockchain rilasciato da Alyra, ho aderito all’avventura Cointribune nel 2019. Convinto del potenziale della blockchain di trasformare molti settori dell’economia, mi sono impegnato a sensibilizzare e informare il pubblico pubblico in generale su questo ecosistema in continua evoluzione. Il mio obiettivo è consentire a tutti di comprendere meglio la blockchain e cogliere le opportunità che offre. Mi impegno ogni giorno per fornire un’analisi obiettiva degli eventi attuali, per decifrare le tendenze del mercato, per trasmettere le ultime innovazioni tecnologiche e per mettere in prospettiva le questioni economiche e sociali di questa rivoluzione in corso.