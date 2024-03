4 marzo 2024 | Mississauga, ON | Salute canadese

Con oltre 450.000 membri, gli infermieri rappresentano il gruppo più numeroso di professionisti sanitari regolamentati in Canada e svolgono un ruolo fondamentale nel sistema sanitario canadese. Tuttavia, gli infermieri attualmente devono far fronte a maggiori carichi di lavoro, tassi più elevati di burnout, stress, ansia, depressione e, in alcuni casi, abusi.

Per sostenere e trattenere gli infermieri, l'onorevole Mark Holland, ministro della Salute canadese, si è unito oggi al capo infermieristico canadese, Lee Chapman, per annunciare il lancio del Credit Valley Hospital di Trillium Health Partners, Il kit di strumenti per la fidelizzazione infermieristica: migliorare la vita lavorativa degli infermieri in Canada. Questo kit di strumenti, volto a migliorare la vita professionale degli infermieri, sarà condiviso all'interno del sistema sanitario canadese, compresi gli infermieri, i datori di lavoro degli infermieri e le autorità sanitarie di tutto il paese.

Questa risorsa creata da e per gli infermieri è il risultato della collaborazione con la comunità infermieristica, che condivide l'impegno del governo federale nel migliorare la fidelizzazione degli infermieri in Canada. Il toolkit si concentra su otto argomenti chiave e include iniziative corrispondenti che i datori di lavoro degli infermieri possono implementare per supportare la fidelizzazione. Gli otto temi principali sono: metodi di lavoro flessibili ed equilibrati; Supporto organizzativo per la salute e il benessere mentale; Sviluppo professionale e tutoraggio; Ridurre gli oneri amministrativi; Gestione e comunicazione forti. Gestione e infrastrutture cliniche; Leadership ispiratrice; e pratiche di assunzione sicure.

Basandosi su pratiche basate sull’evidenza, sulle esperienze vissute degli infermieri in prima linea e sulle prospettive dei professionisti infermieristici in tutte le fasi della loro carriera, compresi gli studenti infermieristici, il toolkit consente ai datori di lavoro e alle autorità sanitarie di collaborare nello sviluppo di programmi standardizzati tra le organizzazioni sanitarie canadesi. e sistemi. Ciò identificherà le iniziative esistenti che possono essere ampliate e adattate a varie organizzazioni e giurisdizioni per condividere le migliori pratiche e supportare la fidelizzazione degli infermieri in tutto il Canada.

Gli operatori sanitari sono la pietra angolare del sistema sanitario e il governo del Canada sta lavorando con province, territori e altri partner chiave per affrontare le sfide che riguardano gli operatori sanitari. Il bilancio per il 2023 di dicembre prevede un piano di investimenti del governo di 200 miliardi di dollari per fornire i migliori beni sanitari offerti alla popolazione canadese, che comprende l'effetto sonoro della Santé da parte del mantenimento nella posta, nella domanda e nella pianificazione.

Il governo del Canada continuerà a collaborare con le province, i territori e i partner del settore sanitario per trovare soluzioni ai problemi di lunga data del personale sanitario in modo che gli infermieri e gli altri operatori sanitari possano continuare il loro lavoro essenziale garantendo la salute e la sicurezza dei canadesi.