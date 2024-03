Halliday Clan War, Sylvie Vartan si scatena: “Se avessimo saputo…”

Per 6 anni, dopo l'annuncio della morte di Johnny Hallyday, la sua famiglia continuò a dilaniarsi su varie questioni come l'eredità. Sabato 2 marzo Sylvie Vartan, ex compagna del rocker dal 1965 al 1980, ha parlato della situazione sul set del film Che epoca Di fronte a Leah Salama. Mi sono trovata di fronte alle immagini del servizio funebre di Johnny Hallyday alla Cappella della Madeleine il 9 dicembre 2017. Un calvario difficile per Sylvie Vartan, la madre del primo figlio del cantante, David Hallyday, che ha sfacciatamente annunciato: “C è una scena inventata” continuando: “I francesi non capiscono. Non capiamo molte cose… Se conoscessimo la causa delle cose…

Successivamente, Lea Salama chiederà al cantante la tanto attesa questione dell'eredità:"Cos'è questo? Sono i soldi che rovinano le cose?"Sylvie Vartan risponderà francamente:C'è quello, c'è l'istruzione…c'è l'ambiente familiare, che è molto importante. Il modo in cui ho avuto la fortuna di essere cresciuto da persone amorevoli, che mi hanno strutturato, mi hanno dato valori e modelli di comportamento. Ed è molto più semplice di quando impari a conoscere la vita online. Penso che debba essere complicato, quello" Queste parole potrebbero risuonare come una sorta di attacco personale nei confronti di parte del clan Halliday, e in particolare nei confronti di Letitia Halliday che ha sempre avuto un rapporto difficile con i suoi genitori. Sylvie Vartan aggiungerà:Ho avuto rapporti veri con i miei genitori e ho conosciuto l'amore. L'amore degli uomini della mia vita, l'amore di mia madre, è intenso ed è molto importante per il futuro. Credo che quando abbiamo dei figli dobbiamo farlo consapevolmente oppure non dobbiamo averli perché se non abbiamo la possibilità o la capacità di essere una persona responsabile per condurli nel miglior modo possibile a seconda delle circostanze… ovviamente tutti commettono errori Non esiste uno schema perfetto Ma almeno abbiamo quel desiderio all'inizio.

Il cantante 79enne si prepara a dire addio al palco con un tour finale.