“Vergogna”: un problema tecnico durante il premio “Star Academy” ha fatto perdere le articolazioni a una candidata

Questo sabato sera è stata la penultima sera di Accademia stellare su tf1. Di nuovo in onda dopo essere stato sostituito durante la visione Premi musicali NRJVenerdì sera Nikos Aliagas ha accolto nel gruppo le semifinaliste. Mentre quello Lewis ha vinto il suo biglietto per la finale dopo le valutazioni della settimanaEd Enola, Anisha, Chris, Léa e Tiana sono stati nominati e hanno dovuto cercare di convincere il pubblico a votarli per tutta la serata.

Diversi artisti ospiti hanno aiutato i candidati in gara a distinguersi. Da Vianney a Patrick Bruel passando per Caméla Jordana o Marc Lavoine. Tra gli highlights della serata, si segnalano le esibizioni di Claudio Cabello e Anisha in testa ricchezza. Affascinato dalla voce del candidato, il cantante gli ha fatto una dolce proposta dal vivo. “Sono così felice di essere qui stasera, perché ho avuto modo di cantare con Anisha. Non direi che è il mio preferito, ma comunque un po’. Guardo molto lo spettacolo, mi ricorda la mia adolescenza” catturare. “E poi, volevo solo suggerire ad Anisha, se vuoi, di cantare nel mio album, possiamo fare un duetto insieme! Secondo grande progetto per la ragazza. Durante un precedente Prime, Solomon l’ha effettivamente invitata a unirsi a lui sul palco durante il suo tour.

“È un peccato, ciao”

Da parte sua, Léa ha purtroppo dovuto affrontare un problema tecnico durante il suo duetto con Marc Lavoine Ho dimenticato tutto. La candidata ha dovuto fare a meno dello swing su cui doveva sedersi per cantare perché quest’ultimo era mal fissato. “È un peccato, ehiPoi Léa ha sparato con rabbia al microfono, ma la giovane donna ha comunque garantito il servizio.Hai visto come mi sono adattato?Nikos Aliagas chiede a Marc Lavoine alla fine della canzone, una domanda per lui è sottotitolata occhi veneziani Ha risposto dicendo che Léa era semplicemente “Bello“.

Quattro candidati in finale

Alla fine della serata, tre candidati su cinque sono stati salvati dalla folla per avanzare alla Grand Final di sabato prossimo insieme a Lewis, che si era già qualificato. Loro sono Anisha, Enola e Leah. Chris e Tiana vengono eliminati dall’avventura.