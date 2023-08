Cheryl, la figlia di Jane Manson: “Queste accuse erano un incubo”

Partita di Parigi. I tuoi genitori sono famosi: Jane Manson è tua madre e tuo padre non è altro che Andre Jawi, un produttore franco-israeliano di successo. felicità ?

Sheryl Sayegh Dajawi. La mia infanzia è stata molto felice, ricca di emozioni intense perché in famiglia siamo quasi tutti artisti. Oltre a mio padre, mia nonna era una cantante e mio nonno era uno scrittore. L’arte vaga sempre da qualche parte nella nostra casa! Essere un artista è un’opportunità eccezionale per poter esprimere ciò che si sente con una sensibilità molto bella. Ho sentito la gioia di crescere in questo ambiente.

Sei un’infermiera d’asilo, hai tre figli (Adele, Rose, Liam e Luna), ma alla fine è la musica ciò che riempie la tua vita?

Ho fatto questi studi perché non volevo diventare una cantante come mia madre. Ma ho subito capito che il mio desiderio di salire sul palco stava diventando onnipresente. Per quanto riguarda i miei figli, ho promesso a me stessa di organizzare solo feste minime per poterli vedere crescere. Voglio essere lì ogni giorno per la scuola.

Chi sono i tuoi veri modelli nella professione?

Nella musica, Joni Mitchell. Ha scritto melodie e testi straordinari. Grande artista degli anni ’70, e ammetto prontamente che non ascolto niente di quello che viene fatto oggi. Non sono affatto aggiornato. Né su Instagram, né su Facebook. Niente di tutto questo mi dice molto.

Sei stato colpito dalle accuse di stupro e violenza sessuale che Coleen Berry, figlia di Richard Berry, ha rivolto al tuo ex patrigno?

Ovviamente mi ha colpito. È stato un incubo per diversi anni. Ma sono cresciuto con genitori che avevano molta fede e, soprattutto, una filosofia di vita. In ogni caso cerco di capire dove mi porterà e cosa devo trarne. Non mi sento mai una vittima. Mi riprendo sempre il potere, perché non lo lascio a qualcun altro. Mi pongo semplicemente la domanda: “Cosa dovrei imparare da questa dura prova?” Una volta capito, va tutto bene. Ma dire che le altre persone sono cattive o stupide non è affatto la mia filosofia.

Ti senti fuori di te. arrabbiato, vero?

Per niente arrabbiato. Lo specifico e parlo solo per me. E mia madre è un’altra storia. Non mi è stato addebitato alcun costo. Sono stato preso come testimone. E per fortuna, inoltre, perché ho potuto testimoniare che era tutto una farsa. Non sono arrabbiato, perché significherebbe accettare di essere una vittima.

Ti senti ancora offeso o la pagina è stata voltata davvero bene?

Dopo aver vinto due volte il ricorso, credo che la pagina sia stata voltata. Spero che tutti abbiano imparato qualcosa da ciò. Ha vinto mia madre e siamo felici. Sono una persona molto emotiva: piango, ma penso sempre che il sole sorgerà.

Quali punti in comune trovi tra il tuo Paese, Israele e il Belgio?

Sono venuto in Israele nel 1996. Ero all’università con molti francesi e molti belgi. La mia risposta era “i francesi sono molto amichevoli con i belgi”! Perché questi sono più aperti e più divertenti. All’università non si prendevano sul serio. Le feste più belle le ho passate con i belgi. Ho avuto anche una relazione con una di loro e da allora sono venuta spesso a Bruxelles perché mi piaceva questa indifferenza, questa modestia. In Israele tiriamo fuori il pigiama per portare i bambini a scuola. Chi se ne frega, siamo a posto. I grandi capi raramente hanno una relazione. Non c’è mal di testa. Se il sole non è il nostro punto comune, abbiamo questa prospettiva delle cose (ride)!

Cosa ti piace di Bruxelles?

Cioccolata Marcolini! All’epoca non si sapeva. Ma spesso venivo a casa tua a mangiarlo e lo portavo in Francia. I francesi devono prendere in prestito la tua benevolenza. Hai il dono di vedere il buono negli altri. È un grande vantaggio poterlo fare.

Sulle orme di Barbra Streisand

“Questo progetto è nato dalla mia passione per il musical e il film ‘Yentl’, che ebbe un grande successo negli anni 80. La storia parla dell’identità, della sete di apprendimento, ma anche del fatto che le donne non possono studiare.

Quindi il personaggio si traveste da uomo. Ho scritto qualcosa a riguardo. Ho preso le canzoni così come sono e le ho adattate alla mia esperienza. Parlo di divorzio, matrimonio e conversazioni che sono il tema comune dello spettacolo e includo le mie canzoni. E volevo parlare anche del ruolo delle donne. Ho iniziato intervistando persone di ogni ceto sociale, dai 17 ai 90 anni. Ho scelto venti persone davvero interessanti, che raccontano sullo schermo le loro esperienze su temi diversi: il ruolo della donna, il padre, la memoria, la memoria, l’appartenenza… Il tutto contornato da quindici canzoni.