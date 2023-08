Filmato del 12° pomeriggio: Jean-Luc Reichmann commette un grosso errore dal vivo, facendo infuriare i fan

© Riprese pomeridiane: Jean-Luc Reichmann commette un errore enorme dal vivo, facendo infuriare il pubblico

Les 12 cops de midi è uno dei quiz più popolari in Francia. Ogni giorno milioni di telespettatori seguono le avventure dei candidati che cercano di diventare Maître de midi. Stanno anche cercando di ottenere la stella misteriosa. Ma giovedì 24 agosto 2023 il conduttore Jean-Luc Reichmann ha commesso un grosso errore. Ciò ha fatto arrabbiare i fan del programma. Scopri i dettagli nel nostro articolo!

Jean-Luc Reichmann rovina l’esclusione di un candidato dai “colpi delle 12” sui social network

Jean-Luc Richman è un animatore molto vicino al suo pubblico. In effetti, non esita a farlo Pubblica i momenti salienti “Scatti alle 12” sui siti di social network. Questo è soprattutto ciò che fa il conduttore su Instagram e sul social network X. Ma a volte diventa troppo veloce…

Ed è quello che è successo giovedì 24 agosto 2023, quando stava per concludersi il programma “Les 12 cops de midi”. Anche prima che finisca l’ultima pausa pubblicitaria, Jean-Luc Richman è un successo Pubblicando sul suo account X.

Infatti, ha pubblicato un video che lo mostra La candidata Bernadette viene eliminata Da “12 Dorso”. Ha scritto in un commento: La caduta di Bernadette!!… Bravo Christian ».

Jean-Luc Richman è stato fatto a pezzi dopo questo errore in Les 12 Mean Inversions



Il problema è che gli spettatori dello spettacolo Non ho ancora visto questa sequenza in TV. E così si sono divertiti (o hanno avuto la sfortuna) di essere viziati da questo spoiler involontario.

I netizen esprimono la loro insoddisfazione

I fan di “12 Noon Shots” si sono affrettati a rispondere all’errore di Jean-Luc Reichmann. In X, non gli è piaciuto Lettere piene di sarcasmo e rabbia.

I fan hanno commentato il post dell’ospite di “12 Noon” come segue: Jean-Luc è più veloce di Flash nel rovinare la suspense, rovina ancor prima che arrivino i titoli di coda. »

“…fantastico, Jean-Luc, mi hai appena rivelato il futuro di Bernadette.” IL 12 colpi a mezzogiornoNon mi diresti anche chi è l’assassino nel romanzo poliziesco che sto leggendo? Lui è un altro tifoso.

Alcuni lo hanno addirittura chiesto a Jean-Luc Richman per cancellare i suoi post. Il punto è non rovinare la suspense agli altri spettatori che non hanno ancora visto lo spettacolo. Richiesta di progetto da un fan dello spettacolo.

Riprese di mezzogiorno: il candidato Lithry Jean-Luc Reichmann, Zeit interviene direttamente



Chi è il regista del nuovo Noon Master “Les 12 cops de midi”?

Dopo aver eliminato Bernadette Quindi è stato Christian a prendere il suo posto. E così è diventato il nuovo regista pomeridiano di “Les 12 cops de midi”. Questo candidato, che ha gareggiato nella partita in passato, ha fatto un ingresso impressionante. In effetti, Christian ha vinto con un colpo magistrale 20.000 euro fin dal suo primo giorno. Grande esibizione!

Ma riuscirà a mantenere il titolo contro i prossimi sfidanti? E soprattutto riuscirà a ritrovare il personaggio in cui si nasconde dietro la stella misteriosa ? TF1 ti invita a seguire ogni giorno il programma di Jean-Luc Reichmann e a provare a indovinare davanti ai candidati chi si nasconde dietro la misteriosa stella!