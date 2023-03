Michel Peramaure, il “maestro del romanzo storico”, muore a 101 anni

È morto all’età di 101 anni lo scrittore francese Michel Piramore, figura del romanzo storico e autore di più di cento libri, secondo quanto annunciato sabato dalle edizioni di Kalman Levy.

“È una figura tutelare nella letteratura che ci lascia“, maschio Casa editrice francese su Twitter. “Maestro del romanzo storico, autore di una voluminosa opera di oltre cento romanzi. Molto legato alla sua città natale, Rif, ha recentemente pubblicato Stocks Before Closing e ha ricevuto il Gran Premio dell’Associazione dei letterati per tutto il suo lavoro.“.

Il romanzo storico

Insieme agli amici della Corrèze Claude Michelet e Denis Telenac, negli anni ’80 ha fondato la Scuola di Brive, un movimento in linea con la tradizione del romanzo popolare dell’Ottocento.

È anche l’ideatore della Fiera del libro di Brive, nel sud-ovest della Francia, diventata un appuntamento letterario imperdibile. Ha confermato questo boicottaggio pubblicato a un ritmo frenetico da due a tre volte certi anni.

La maggior parte dei suoi romanzi sono storici (“natale arancione“,”Il dolore dei Catari“,”Prigionieri di Cabrera“,”Romanzo delle Crociate“…), insieme a biografie di personaggi notevoli, spesso romantici, in particolare Giovanna d’Arco, Enrico IV, Napoleone e l’attrice Sarah Bernhardt. Tradotto in quindici lingue, ha anche scritto libri per giovani e guide locali.