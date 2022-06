Michel Drucker saluta i telespettatori di France 2: “Passerò a un canale che mi somiglia”

È un bel voltare pagina per Michelle Drucker. 36 anni dopo France 2, l’ospite settario della PAF lui si è trasferito. Non vedo l’ora che arrivi domenicaLa rivista, che conduce dal 1998 su Canale 2, sarà su France 3 all’inizio del prossimo anno accademico.

Questa domenica, attraverso il passato Non vedo l’ora che arrivi domenica Dalla stagione, il 79enne conduttore non ha mancato di essere dolcemente preso in giro dal comico e attore Matteo Madinian che è sul set. “È l’ultimo soprattutto in France 2, è fantastico. E continua in Francia 3 da dietro, non si fermerà mai, Licenziato l’ultimo prima di aggiungere: “Il divano, quante volte lo abbiamo cambiato? Tu, non ti abbiamo mai cambiato. Valve a cui Michael Drucker risponde con una parola: “Francia 3, e poi Francia 4 e poi Francia 5″. Al termine dello spettacolo, l’ex conduttrice di Gli Champs Elysees lancia”Grazie a tutti e ritorno a scuolaprima che gli spettatori lascino l’offerta.

“Ho pensato che fosse fantastico”

Questa modifica al canale non sembra dispiacere a Michael Drucker, che ha detto parigino Sento che sei più vicino a France 3 che a France 2″.Quando Stephen Will Gomez (Numero 2 di France Télévisions, ndr). Me l’ha mostrato, ho pensato che fosse fantastico. mi muovo. France 3 fa parte del mio DNA. Sarò la nuova incarnazione con Cyril Feraud, L’ospite ha spiegato ai media francesi. Per me, andrai su un canale che mi assomiglia. Sono un ragazzo della Bassa Normandia, ospitato in Provenza. Mi sono sempre sentito più regionale che parigino”.

nuova formula

muovendosi, Non vedo l’ora che arrivi domenica La polvere sarà leggermente rimossa e ha subito alcune modifiche. Ora va in onda dalle 13:30 alle 15, il programma che dà risalto alle star e alle notizie culturali”Più radicato in provincia“E lascerà più spazio all’umorismo. L’ospite aggiunge che verranno trasmessi anche numeri privati”.una volta al mese“.”Renderemo omaggio a coloro che sono nel cuore dei francesi, in particolare con lo speciale Bourvil regalato dai suoi figli. Quando ero in ospedale, ho visto sparire molti dei grandi. Sono una delle ultime a conoscere Gabin, Annie Cordy, di Funes. Non voglio che dimentichino. Spero che gli spettatori mi seguano”.

In attesa del prossimo anno scolastico, Michael Drucker si prenderà delle meritate vacanze. Da domenica prossima il Tour de France si stabilirà in area di rigore Non vedo l’ora che arrivi domenica in Francia 2.