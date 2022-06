I fan di Beyoncé smettono di lavorare dopo aver ascoltato la sua nuova canzone “Break My Soul”

Il titolo è suggestivo, il passaggio è semplificato e le parole impressionanti. “Non mi spezzerai l’anima (…) Mi sono innamorato, ho lasciato il lavoro, troverò un altro scopo”Così inizia il nuovo brano di Beyoncé, uscito il 21 giugno. Il tema di questa canzone è chiaro: qui si parla di liberazione, ribellione, rifocalizzazione su chi siamo veramente e distacco dalle catene della società. Una sceneggiatura potente per “Queen B” che si è allontanata dal palco per concentrarsi su se stessa e sulla sua vita familiare, lontano dai riflettori che l’hanno chiaramente esaurita. “Personalmente, ho sofferto di insonnia per il vagabondaggio per più della metà della mia vita. Anni di usura sui miei muscoli per aver ballato sui tacchi. Lo stress sui miei capelli e sulla mia pelle (…)”, Lo ha consegnato ad Harper’s Bazaar nel 2021 affermando che voleva prendersi cura della sua salute e del suo benessere.

Era come un segno.

E il messaggio sembra essere andato bene ai fan di Beyoncé, che hanno preso a cuore le parole “spezzami l’anima”. Abbiamo appreso in The Face degli americani che hanno lasciato dopo aver ascoltato la canzone. È difficile per me descrivere come mi sono sentito quando ho ascoltato questa canzone.disse Aser. “Era come un segno. Mi sono sentito stanco e infelice per un po’, e sentendo Beyoncé che mi diceva di lasciarla e vivere autenticamente, ho pensato: “Sai cosa b, hai ragione!”.

E questo non è l’unico caso: The Face riporta anche il caso di Gisele che ha visto Break My Soul come un segno: “I miei amici hanno visto quanto ero nervoso e mi hanno portato a bere qualcosa. Ho sentito una canzone di Beyoncé. Non appena l’ho sentito dire ‘smettila’, ho capito che dovevo farlo. Ho chiamato il mio capo nel mezzo di un bar , con la canzone che suonava allo stesso tempo, il tempismo era perfetto.” Beyoncé, la creatrice degli inviti?