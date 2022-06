L’ospite stellare ha perso 10.000 euro “È estenuante”

Un uomo ha approfittato di Michael Drucker per ottenere da lui diecimila euro!

Michel Drucker, che ha presentato per l’ultima volta il suo “Vivement dimanche” su France 2 il 26 giugno. All’inizio del prossimo anno scolastico, i suoi affezionati telespettatori lo troveranno in France 3.

Ed è la fine della stagione che Michael Drucker ricorderà! Secondo Le Parisien, l’ospite è stato truffato, fino a 10.000 euro. Tuttavia, secondo il quotidiano, i fatti risalgono al 24 giugno.







Telefona all’ospite di 79 anni un agente di banca fasullo, ovviamente ben curato, che si presenta come un agente del dipartimento frodi di BNP Paribas, la banca di Michel Drucker, le racconta la sua preoccupazione e la sua urgenza: afferma di aver ha assistito a un'”operazione fraudolenta da 10.000 euro” Per suo conto, “un’operazione per la Costa d’Avorio!”, spiega il parigino.

Questo truffatore, che a quanto pare ha preparato tutto bene, ha fatto credere a Michel Drucker di dover effettuare due trasferimenti, per un totale di 10.000 euro, per annullare questa transazione.

E solo dopo che la chiamata è terminata, la star della TV si è resa conto che lo era. Tuttavia, secondo il parigino, Michel Drucker ha “sopraffatto” il suo servitore personale per sporgere denuncia presso il 7° arrondissement di Parigi.