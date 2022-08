L’autopsia conferma la causa naturale

La madre di Jonathan Destin, morto sabato scorso nel sonno all’età di 27 anni, ha annunciato sui social i risultati dell’autopsia. Il giovane Marchetto, simbolo della lotta al bullismo a scuola, è morto per cause naturali.

“I risultati dell’esame testimoniano che Jonathan è morto per cause naturali, che il suo cuore era stanco, che soffriva così tanto, che era molto curato e che è morto nel sonno. Giovedì, Marie-Pierre Destin , tramite la pagina Facebook del figlio, ha riportato i risultati dell’autopsia condotta dalla polizia dopo Il ritrovamento del corpo di Jonathan Destin sabato scorso Una richiesta ripetuta nell’ambito di un’indagine “alla ricerca delle cause della morte”, scrive La Voix du Nord.

Marchetto ha subito ventitré interventi chirurgici dopo aver tentato di togliersi la vita nel 2011 dandosi fuoco, prima di gettarsi addosso a Deûle. Dopo essere stato vittima di bullismo a scuola per sei anni, Jonathan Destin è diventato un’icona nella lotta contro il bullismo scolastico in Francia. Aveva raccontato la sua storia in modo straordinario in un libro, The Judgment to Kill Me, che è stato successivamente adattato per la televisione.

Il funerale di Jonathan Destin si svolgerà lunedì 29 agosto, alle 9:30, presso la Cappella di Sant’Amano, a Marquette-les-Lilles.