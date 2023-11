Maestri di tennis: Jannik Sinner antepone la sportività all’interesse personale

La runa Holger è stata ora eliminata. Ma se avesse vinto, sarebbe arrivato ai quarti di finale. NO Novak Djokovic. Con la vittoria, ha salvato il sei volte vincitore dell’evento Jannik Sinner. Aveva ragione?

Anche se non si presenta nella sua forma abituale, il serbo resta il favorito dei professori. Perché non è mai migliore di quando è agitato, perché ha tempo di rimettere a posto la testa e il tennis, perché è formidabile quando la coppa gli arriva. Il peccatore doveva “cavalcarlo”?

““L’italiano ha portato il lupo nell’ovile.”“,”Ha vinto una partita, ma ha perso il torneo Masters”.“,”“È ingenuo”“,”“È semplice”“,”“È uno stupido”“,”“È molto arrogante.”. Molte persone non capiscono perché Jannik Sinner vinse quella terza partita e perché combatté così duramente sul campo. e altri, “Lottando per tre set, ha perso molta energia.”hanno confermato gli stessi osservatori.

E se l’alpinista fosse, semplicemente, un grande campione? Se avesse perso intenzionalmente questa partita, non avrebbe barato e non avrebbe fatto nulla degno di colpa. Ma non avrebbe potuto essere un gioco leale al 100%. Forse non gli è mai venuto in mente di “swing”. Questa non è la sua natura e non è il modo in cui conduce la sua carriera.

È possibile vincere una partita di tennis, punto. I calcoli non fanno parte della sua visione del lavoro. Rispetta i suoi avversari e rispetta il pubblico. Soprattutto perché il pubblico è suo. Il Master è organizzato a Torino.