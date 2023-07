Grande delusione per l’ex Anderlecht Sergio Gomez, che accusa il compagno di squadra

Sabato l’Inghilterra ha vinto il Campionato Europeo Under 21 battendo in finale la Spagna (1-0). Sergio Gomez, che è nelle fila della nazionale spagnola, si era fatto avanti contro Cole Palmer, suo compagno di squadra al Manchester City.

Gomez chiaramente non ha apprezzato la celebrazione del gol dell’Inghilterra di Cole Palmer. Palmer, che inizialmente pensava di aver segnato il gol della vittoria, ha festeggiato abbondantemente, portando con sé i suoi compagni di squadra in panchina. Agli spagnoli non è piaciuto affatto. È scoppiata una rissa, che ha portato all’esonero dell’allenatore inglese Ashley Cole e dell’allenatore fisico spagnolo Carlos Rivera.

L’ex Anderlecht non ha nascosto il suo disappunto per la reazione post-partita. “Mi ha sorpreso. Non voleva scusarsi o qualcosa del genere come alcuni dei suoi altri compagni di squadra. Non lo so, lo avrei festeggiato in modo diverso e i miei compagni di squadra lo avrebbero fatto. Anche in modo diverso. Gomez ha spiegato nelle osservazioni citate da serie di esistenze.

“(I giocatori dell’Inghilterra) hanno l’atteggiamento che vogliono. Non è la prima volta che succede. Abbiamo cercato di rappresentare il nostro Paese nel migliore dei modi e abbiamo molto rispetto per i nostri avversari. Volevano festeggiare così, e anche dopo Il rigore sbagliato (a 90+9, varie).