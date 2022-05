“Mi sono visto morire” intrappolato in un ascensore a causa di una gigantesca perdita d’acqua, potresti essere annegato (video)

Una donna di 22 anni si è ritrovata intrappolata in un ascensore nel seminterrato venerdì mattina in Francia, durante una massiccia falla nell’edificio in cui si trovava. Secondo i vigili del fuoco, c’era 1,70 m d’acqua nel secondo seminterrato di questo edificio di recente costruzione.

Venerdì mattina per questo 22enne si trattava solo di mettersi al lavoro. Come al solito, ha preso l’ascensore di questo edificio a Sarcelles, in Val d’Oise in Francia, per raggiungere il secondo seminterrato, dove aveva intenzione di prendere la sua macchina. Solo che l’ascensore si è fermato, bloccato tra i due piani inferiori, spiega La Voix du Nord.

Lo studente ha provato a premere il pulsante dell’allarme ma non è successo nulla. Si è trovata intrappolata da un’enorme perdita d’acqua che ha invaso i seminterrati dell’edificio. “Poco prima di -2, l’ascensore si è fermato. L’acqua ha iniziato immediatamente a salire”, ha detto al giornale. Parigi. Ho premuto i pulsanti ma l’ascensore non saliva più. Ho premuto l’allarme ma non ne ho ricevuto uno. Ho provato a rialzarmi ma l’ascensore non si muoveva. Le porte non si apriranno. L’acqua scorreva dal basso ma anche dall’alto, da entrambi i lati, e sembrava una cascata… Mi sono visto morire”.

L’acqua arriva alla tua vita

La piccola, che finalmente i vigili del fuoco sono riusciti a salvare, si è vista morire. Quando i paramedici l’hanno salvata, era in acqua fino alla vita. “La persona è stata molto fortunata”, hanno stimato i vigili del fuoco dalla Val d’Oise a Parigi. Secondo gli specialisti, nel secondo seminterrato c’erano 1,70 metri d’acqua.

Oggi la studentessa non subisce lesioni fisiche, ma è molto scioccata. Uno dei suoi fratelli ha chiesto aiuto alla sorella: “Siamo in Francia nel 2022, come puoi accettare il rischio di annegare in un ascensore di un nuovo edificio solo andando nel tuo garage? Questo è inaccettabile.

Da allora, 120 appartamenti in questo edificio di 11 piani sono stati privati ​​dell’acqua. La costruzione risale all’inverno 2021.