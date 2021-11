Emmanuel Andre sul nuovo sostituto: “Daremo un’occhiata più da vicino in Belgio”

A questo punto, gli scienziati non sono sicuri dell’efficacia dei vaccini antivirali contro questa nuova forma del virus. Secondo Emmanuel Andre, il Belgio comincerà a dare un’occhiata più da vicino.







WLUn nuovo tipo di virus COVID-19, il cui gran numero di mutazioni potrebbe minacciare l’efficacia dei vaccini esistenti, è stato scoperto in Sudafrica, hanno detto gli scienziati giovedì. “Sfortunatamente, abbiamo scoperto una nuova specie di preoccupazione in Sud Africa”, ha detto il virologo Tulio de Oliveira in una conferenza stampa online.







Per Emmanuel Andre, questa alternativa “sembra pericolosa”. “Sembra che potrebbe essere un candidato per indurre la fuga immunitaria e aumentare la trasmissione”, spiega. Ecco perché siamo entrati nella fase della preparazione scientifica, che ci permetterà di sapere esattamente con cosa abbiamo a che fare. Inizieremo a guardarlo con molta attenzione in Belgio e in Europa.” “Il messaggio è che questa ondata non è dove tutto finirà. “Dovremo mantenere le procedure nel tempo”, ha concluso.

Variabile Le B.1.1.529

Questa nuova variante ha un numero “estremamente alto” di mutazioni, secondo gli scienziati sudafricani che hanno già scoperto la variante beta infettiva. A questo punto, gli scienziati non sono sicuri dell’efficacia dei vaccini antivirali contro questa nuova forma del virus. L’emergere di questa variabile è senza dubbio all’origine dell’aumento “esponenziale” dell’inquinamento nelle ultime settimane, secondo il ministro della Salute Joe Bhalla, presente alla conferenza stampa. Altri casi sono stati segnalati nei vicini Botswana e Hong Kong, di una persona di ritorno da un viaggio in Sudafrica.

La diffusione della variante delta altamente contagiosa, inizialmente rilevata in India, è attualmente dominata dalla pandemia globale.

